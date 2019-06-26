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ປາ​ແລັ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ປະ​ຕິ​ເສດ ວິ​ໄສ​ທັດ​ ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ​ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ

ປະ​ທາ​ນາ​ທ​ິ​ບໍ​ດີ ປາ​ແລັ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ທ່ານ ມາກ​ມູດ ອັບ​ບັ​ສ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຕໍ່​ສື່ມວນ​ຊົນຕ່າງ​ປະ​ເທດ ເມືອງ ຣາ​ມາ​ລ​ລາ, ເຂດ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ທີ່​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ. 23 ມິ​ຖຸ​ນາ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຊາວ ປາ​ແລັ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ໃນ​ເຂດ​ຝັ່ງ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຈໍ​ແດັນຫຼືເວັ​ສ​ແບັງ ແລະ ກາ​ຊາ
ໄດ້ປະທະກັບກອງກຳລັງ ອິສຣາແອລ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້
ປະທ້ວງ ໂຄງການເສດຖະກິດ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໂດຍທຳນຽບຂາວ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້
ທີ່ກອງປະຊຸມຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ມານາມາ ປະເທດ ບາຫ໌ເຣນ.

ຂໍ້​ສະ​ເໜີ “ສັນ​ຕິ​ພາບ​ສູ່​ຄວາມ​ຈະ​ເລີນ​ຮັ່ງ​ມີ” ມູນ​ຄ່າຫຼາຍ​ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​
ເສດຖະກິດຂອງ ປາແລັສໄຕນ໌ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຣັບ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ແມ່ນພາກ
ສ່ວນນຶ່ງຂອງແຜນການສັນຕິພາບ ໃນພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ ທີ່ໄດ້ປະກາດໂດຍ
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ນັ້ນວ່າ ເປັນ “ຂໍ້ຕົກລົງແຫ່ງສັດຕະວັດ,”
ແລະ ໄດ້ນຳພາໂດຍລູກເຂີຍຂອງທ່ານ ແລະ ທີ່ປຶກສາຂອງ ທຳນຽບຂາວ, ທ່ານ ຈາ
ເຣັດ ຄຸສເນີ.

ແຜນ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ທີ່ໄດ້ປະ​ກາດ​ຢູ່​ເວັບ​ໄຊ້ຂອງທຳ​ນຽບ​ຂາວ ໃນ​ທ້າຍ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​
ມາ, ຖືກຂະໜານນາມວ່າເປັນ “ຄວາມພະຍາຍາມສາມກົນ ທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານ
ແລະ ຮອບຄອບທີ່ສຸດ ສຳລັບປະຊາຊົນ ປາແລັສໄຕນ໌ ໃນປັດຈຸບັນນີ້.”

ທ່ານ ຄຸ​ສ​ເນີ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ເປີດ​ພິ​ທີ ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ ມາ​ນາ​ມາ ວ່າ “ຂໍ້​ຄວາມ​ໂດຍ
ກົງຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕໍ່ປະຊາຊົນ ປາແລັສໄຕນ໌ ກໍແມ່ນວ່າ ເຖິງແມ່ນຈະມີສິ່ງທີ່ຜູ້ທີ່ໄດ້
ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຜິດຫວັງໃນອະດີດ ໄດ້ບອກເຈົ້າ, ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ແລະ ອາເມຣິກາ
ແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ຍອມແພ້ກັບເຈົ້າເທື່ອ.”

ໃນ​ການ​ສຳ​ພາດ​ເມື່ອບໍ່​ດົນ​ມານີ້, ທ່ານ ຄຸ​ສ​ເນີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ແຜນ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ “ຈະ​ສ້າງ
ວຽກງານຫຼາຍລ້ານຕຳແໜ່ງໃນເຂດ ເວັສແບັງ ແລະ ກາຊາ.” ທ່ານໄດ້ກ່າວເພີ່ມເຕີມ
ວ່າ ຖ້າໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ, “ມັນຈະຫຼຸດອັດຕາການຫວ່າງງານຂອງເຂົາເຈົ້າລົງ
ຈາກປະມານ 30 ເປີເຊັນເປັນຕ່ຳກວ່າສິບເປີເຊັນ.. ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງ
ເຂົາເຈົ້າລົງເຖິງເຄິ່ງນຶ່ງ.”

ພາຍ​ໃຕ້​ໂຄງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຈາກ ແລະ ບັນ​ດາ​ນັກ​ລົງ​ທຶນ ແມ່ນ​ໄດ້​
ຮັບເຊີນເພື່ອປະກອບສ່ວນປະມານ 50 ພັນລ້ານໂດລາໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງ 28
ພັນລ້ານຈະຖືກແບ່ງໄປເຂດ ເວັສແບັງ ແລະ ກາຊາ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍ ອິສຣາແອລ. ປະ
ມານເຈັດພັນຫ້າຮ້ອຍລ້ານຈະໃຫ້ປະເທດ ຈໍແດັນ, 9 ພັນລ້ານໃຫ້ ອີຈິບ ແລະ 6 ພັນ
ລ້ານໃຫ້ ເລບານອນ.

ເງິນ​ທຶນ ທີ່​ຖືກ​ສະ​ເໜີ​ນັ້ນ ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຈະ​ມາ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ເຂດອ່າວ​ເປີ​ເຊຍ ຜ່ານ​
ແຫຼ່ງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການສະໜອງທຶນຂອງເອກະຊົນ. ທ່ານ ຄຸສເນີ ບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນ
ວ່າ ສະຫະລັດ ຈະສະໜອງເງິນທຶນຫຼືບໍ່, ມີແຕ່ເວົ້າວ່າ ທ່ານ ທຣຳ “ໄດ້ສົນໃຈໃນການ
ຊອກຫາໂອກາດຕ່າງໆ” ແຕ່ “ຖ້າມັນມີຂໍ້ຕົກລົງນຳກັນເທົ່ານັ້ນ.”

ໃນ​ການ​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ຂອງ ວີ​ໂອ​ເອ, ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້ ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ເນັ້ນ​
ເຖິງຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບຄວາມຈະເລີນຮັ່ງມີຂອງຊາວ ປາແລັນໄຕນ໌.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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