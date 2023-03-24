ກອງທັບ ສະຫະລັດ ເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ດຳເນີນ “ການໂຈມຕີທີ່ແມ້ນຢຳ” ຫຼາຍຄັ້ງ ໃສ່ເປົ້າໝາຍໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ຊີເຣຍ ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບເມື່ອວັນພະຫັດວານນີ້ ທີ່ໄດ້ສັງຫານພະນັກງານສັນຍາຈ້າງ ສະຫະລັດ ຄົນນຶ່ງ.
ທຳນຽບຫ້າແຈໄດ້ກ່າວວ່າສັນຍາຈ້າງໄດ້ເສຍຊີວິດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ຢູ່ຖານທັບແນວໂຮມໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ ຊີເຣຍ ໃນບິນໂຈມຕີຖ້ຽວດຽວຂອງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບທີ່ປະຊາຄົມສືບລັບໄດ້ປະເມີນວ່າ “ມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກ ອີຣ່ານ.”
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ລອຍດ໌ ອອສຕິນ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ການຕອບໂຕ້ຂອງ ສະຫະລັດ ດ້ວຍ” ການໂຈມຕີທີ່ໄດ້ສັດສ່ວນ ແລະ ຮອບຄອບ” ເມື່ອວັນພະຫັດວານນີ້ໃນ ຊີເຣຍ ຕໍ່ສະຖານທີ່ຕ່າງໆທີ່ຖືກໃຊ້ໂດຍກຸ່ມທີ່ເປັນສະມາຊິກກັບກອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອິສລາມຂອງ ອີຣ່ານ.
ທ່ານ ອອສຕິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການໂຈມຕີຕ່າງໆແມ່ນຖືກດຳເນີນຂຶ້ນໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີຂອງມື້ນີ້ ພ້ອມກັບການໂຈມຕີຫຼາຍຄັ້ງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໃສ່ກອງກຳລັງແນວໂຮມໃນ ຊີເຣຍ ໂດຍກຸ່ມຕ່າງໆທີ່ເປັນສະມາຊິກກັບກອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອິສລາມຂອງ ອີຣ່ານ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ບໍ່ມີກຸ່ມໃດຈະໂຈມຕີກອງທະຫານຂອງພວກເຮົາໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖືກລົງໂທດ.”
ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບໄດ້ໂຈມຕີສະຖານທີ່ບຳລຸງຮັກສາຢູ່ຖານທັບແຫ່ງນຶ່ງໃນເມືອງ ຮາຊາກາ ປະເທດ ຊີເຣຍ ເວລາບ່າຍ ນຶ່ງໂມງສາມສິບແປດນາທີ ຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ, ອີງຕາມທຳນຽບຫ້າແຈ.