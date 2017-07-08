ສຫລ ສືບຕໍ່ໃຫ້ທຶນ ເກັບກູ້ລະເບີດ ບໍ່ທັນແຕກ ຢູ່ ຊຽງຂວາງ

ສະຫະລັດ ສືບຕໍ່ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນ ໃນການປະຕິບັດງານເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນ
ແຕກ ຢູ່ທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ອີງຕາມຖະແຫຼງຂ່າວ ຂອງທາງສະຖານທູດສະຫະລັດ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳ ສປປ ລາວ ທ່ານນາງ Rena Bitter ໃນວັນ ສຸກອາທິດແລ້ວນີ້ ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ ໃນພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມ
ເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງທ່ານ ພູຂຽວ ຈັນທະສົມບູນ ຫົວໜ້າຄະນະຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອ
ການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ ຄຊກລ ແລະທ່ານນາງ Blossum Gilmour ຫົວຫນ້າອົງ ການເກັບກູ້ລະເບີດ MAG ປະຈໍາ
ສປປ ລາວ. ພິທີດັ່ງກ່າວຈັດຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງການ ຄຊກລ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງມີຜູ້
ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມ ຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ ພ້ອມທັງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມ ໃນພິທີເຊັນບົດບັນ ທຶກດັ່ງກ່າວ.
ລັດຖະບານສະຫະລັດ ໄດ້ມອບທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ MAG
ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສຳຫຼວດ ແລະການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນ
ແຕກໃນສາມຕົວເມືອງເປົ້າໝາຍທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ.
ທຶນດັ່ງກ່າວຈະຖືກໃຊ້ເຂົ້າໃນການສໍາຫຼວດ ທີ່ບໍ່ເປັນວິຊາການ ເຊິ່ງກວມເອົາ 94 ໝູ່
ບ້ານ ແລະການສໍາຫຼວດທາງດ້ານວິຊາການ ເຊິ່ງກວມເອົາເນື້ອທີ່ປະມານ 46,860,
000 ຕາແມັດ. ທຶນດັ່ງກ່າວຍັງຈະໄດ້ໃຊ້ເຂົ້າໃນການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໃນເນື້ອທີ່ຫຼາຍກວ່າ 3,408,000 ຕາແມັດ ໃນເຂດເມືອງໜອງແຮດ ເມືອງຄູນ ແລະ
ເມືອງ ຜາໄຊ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Rena Bitter ໄດ້ກ່າວໃນພິທີເຊັນສັນຍາວ່າ ການມອບ
ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ ແມ່ນເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ສປປ ລາວ. ນີ້ບໍ່
ແມ່ນພຽງແຕ່ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໃນຊຸມຊົນທີ່ຫ່າງໄກ
ສອກຫຼີກເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະ ນາເສດຖະກິດໃນ
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຢູ່ ສປປ ລາວ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຍັງກ່າວອີກວ່າ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເປັນແຂວງໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ ແລະປະຊາຊົນອາເມຣິກັນມີຄວາມພາກພູມໃຈ
ໃນການ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຄຊກລ ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ອົງການເກັບກູ້ລະ
ເບີດ MAG ໃນການສ້າງສາການພັດທະນາ.
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