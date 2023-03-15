ການເພີ່ມຂຶ້ນໃນລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ ສະຫະລັດ ໄດ້ຫຼຸດລົງອີກຄັ້ງນຶ່ງໃນເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງກະຊວງແຮງງານ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ຫຼຸດລົງເຖິງ 6 ເປີເຊັນ ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງເປັນການຂຶ້ນລາຄາປະຈຳປີທີ່ຊ້າທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນແງ່ບວກດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ບັນດາຜູ້ກຳນົດນະໂຍບາຍຢູ່ທະນາຄານກາງອາດເຮັດ ກ່ຽວກັບ ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ເປັນເກນມາດຕະຖານຂອງທະນາຄານ ເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າພົບປະກັນໃນອາທິດໜ້າ ແລະ ພິຈາລະນາອັດຕາເງິນເຟີ້, ພ້ອມກັບການລົ້ມລະລາຍຂອງສາມທະນາຄານ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດວັນທີ່ຜ່ານມາ.
ດ້ວຍອັດຕາເງິນເຟີ້ຫຼຸດລົງ, ບັນດານັກວິເຄາະໄດ້ທຳນາຍວ່າ ທະນາຄານກາງອາດເພີ່ມອັດຕາດອກເບ້ຍ, ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດ ສະຫະລັດ ດ້ວຍດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຢືມທີ່ສູງຂຶ້ນສຳລັບທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກ ດ້ວຍອີກພຽງ 0.25 ເປີເຊັນ, ຄືກັນກັບເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຜັກດັນ ອັດຕາເປັນລະຫວ່າງ 4.5 ເປີເຊັນ ຫາ 4.75 ເປີເຊັນ.
ແຕ່ອັດຕາດອກເບ້ຍສູງທີ່ທະນາຄານກາງໄດ້ກຳນົດໃຊ້ໃນປີທີ່ຜ່ານມາໄດ້ມີບົດບາດທີ່ເປັນແງ່ລົບໃນການຫຼຸດລົງຂອງເງິນໃນທະນາຄານຕ່າງໆ, ເຊິ່ງອາດມີອິດທິພົນຕໍ່ການທຳການຕັດສິນໃຈ ຂອງທະນາຄານກາງ.