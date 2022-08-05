ຄະນະຕຸລາການຂອງລັດເທັກຊັສໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທ້າວອາເລັກສ໌ ໂຈນສ໌ (Alex Jones) ນັກທິດສະດີສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ຈ່າຍເງິນຫຼາຍກວ່າ 4 ລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງຫນ້ອຍກວ່າ 150 ລ້ານໂດລາທີ່ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈ່າຍນັ້ນ- ເພື່ອເປັນການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍແກ່ພໍ່ແມ່ຂອງເດັກຊາຍ ອາຍຸ 6 ປີ ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍໃນການ ສັງຫານຫມູ່ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມແຊນດີ ຮຸກ (Sandy Hook) ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງ ທໍາອິດທີ່ຜູ້ຈັດລາຍການ Infowars ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ຮັບຜິດຊອບດ້ານການເງິນ ສໍາລັບການອ້າງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກວ່າ ການໂຈມຕີໂຮງຮຽນທີ່ມີການຕາຍຮ້າຍ ແຮງທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດຂອງສະຫະລັດນັ້ນ ເປັນເລື້ອງຫຼອກລວງ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ຄະນະຕຸລາການຂອງເມືອງອອສຕິນ ຍັງຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າ ຜູ້ຈັດລາຍການ Infowars ຄວນຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ທ່ານນີລ ແຮສລິນ (Neil Heslin) ແລະສກາເລັດ ລີວອີສ (Scarlett Lewis) ຫຼາຍປານໃດ, ເຊິ່ງລູກຊາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ທ້າວແຈສຊີ ລີວອີສ (Jesse Lewis) ແມ່ນລວມຢູ່ໃນບັນດາເດັກ ນ້ອຍ 20 ຄົນ ແລະນາຍຄູ 6 ຄົນ ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍໃນການໂຈມຕີປີ 2012 ທີ່ ເມືອງນີວທາວ (Newtown), ລັດຄອນເນັກຕິກັດ.
ພໍ່ແມ່ຂອງເດັກຄົນນັ້ນ ໄດ້ຫາທາງຮ້ອງຂໍເອົາເງິນຢ່າງໜ້ອຍ 150 ລ້ານໂດລາເພື່ອຊົດເຊີຍຕໍ່ການເສື່ອມເສຍ ແລະການສ້າງຄວາມທຸກລະທົມທາງດ້ານຈິດໃຈໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໂດຍເຈດຕະນາ. ທະນາຍຄວາມຂອງທ້າວໂຈນສ໌ ໄດ້ຂໍໃຫ້ຄະນະຕຸລາການຈໍາກັດຄ່າເສຍຫາຍລົງມາ ຈາກ 8 ໂດລາ —ມາເປັນ 1 ໂດລາ ສໍາລັບແຕ່ລະຂໍ້ຫາ ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພິຈາລະນາ — ແລະທ້າວໂຈນສ໌ ເອງ ກໍກ່າວວ່າ ການໃຫ້ເງິນສຳລັບອັນໃດກໍຕາມທີ່ຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານໂດລາ ມັນ “ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ ຫລົ້ມຈົມ.”
ມັນອາດຈະບໍ່ແມ່ນການຕັດສິນຄັ້ງສຸດທ້າຍຕໍ່ທ້າວໂຈນສ໌ ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ໄປຢູ່ໃນ ຫ້ອງສານ ທີ່ໄດ້ກ່າວອ້າງວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວເປັນການຈັດສາກເພື່ອຜົນ ປະໂຫຍດໃນການຄວບຄຸມປືນ. ຜູ້ພິພາກສາລັດຄອນເນັກຕິກັດ ໄດ້ຕັດສິນຕໍ່ລາວ ໃນຄະດີທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ທີ່ຍົກຂຶ້ນມາໂດຍຄອບຄົວຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍຄົນ ອື່ນໆ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ເອັຟບີໄອ (FBI) ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຄະດີນີ້. ລາວຍັງປະ ເຊີນກັບການໄຕ່ສວນຄະດີອີກອັນນຶ່ງໃນເມືອງອອສຕິນ.
ທ່ານແອນດິໂນ ຣີນອລ (Andino Reynal), ທະນາຍຄວາມທີ່ນຳໜ້າໝູ່ຂອງ ທ້າວໂຈນສ໌ ໄດ້ກະພິບຕາໃສ່ທີ່ປຶກສາຮ່ວມຂອງທ່ານ ກ່ອນທີ່ຈະອອກຈາກ ຫ້ອງສານໄປ. ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບຄຳຕັດສິນດັ່ງກ່າວ.
ຢູ່ນອກສານນັ້ນ, ທະນາຍຄວາມຂອງໂຈດ, ທ່ານມາກ ແບັງສ໌ຕັນ (Mark Bankston) ຢືນຢັດວ່າເງິນ ສີ່ລ້ານນຶ່ງແສນນຶ່ງໝື່ນໂດລາ ບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຫວັງ, ໂດຍບອກວ່າ ມັນເປັນພຽງແຕ່ສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ທ້າວໂຈນສ໌ ຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍ.
ຄະນະຕຸລາການຈະກັບຄືນໄປສານໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ເພື່ອຟັງການໃຫ້ຫຼັກຖານເພີ່ມ ເຕີມກ່ຽວກັບທ້າວໂຈນສ໌ ແລະການເງິນຂອງບໍລິສັດລາວ.
ໃນວິດີໂອທີ່ຈັດພີມມາຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງລາວ ໃນຄືນວັນພະຫັດວານນີ້ນັ້ນ ທ້າວ ໂຈນສ໌ ເອີ້ນວ່າ ເງິນເອົາໃຫ້ທີ່ຫຼຸດລົງນັ້ນ ເປັນໄຊຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່.