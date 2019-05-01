ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກຳລັງພິຈາລະນາ ຈັດອົງການພະລາດອນພາບ ມຸສລິມ
ຂອງ ອີຈິບ ເຂົ້າໃນລາຍຊື່ອົງການ ກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງປະເທດຂອງ ສະຫະລັດ, ດັ່ງທຳ
ນຽບຂາວໄດ້ກ່າວໄປໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງ ຊາຣາ ຮັກຄາບີ ແຊນເດີສ໌ ໄດ້ຂຽນອີເມລຫາບັນດານັກ
ຂ່າວວ່າ “ປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບທີມຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງ
ທ່ານ ແລະ ບັນດາຜູ້ນຳໃນພາກພື້ນ ທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງອັນດຽວກັນ, ແລະ ການຈັດ
ຕັ້ງນີ້ ກຳລັງດຳເນີນການຜ່ານຂັ້ນຕອນພາຍໃນ.”
ການຈັດຂະບວນການອິສລາມທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຂອງ ອີຈິບ ໃຫ້ເປັນອົງການກໍ່ການຮ້າຍ
ສາກົນ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ ວໍຊິງຕັນ ສາມາດວາງມາດຕະການລົງໂທດບຸກຄົນ ແລະ ກຸ່ມ
ໃດໆທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບອົງການພະລາດອນພາບມຸສລິມນັ້ນ.
ອົງການພະລາດອນພາບມຸສລິມ ໄດ້ຕອບຄືນໂດຍເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າແຂງແກ່ນກວ່າການ
ຕັດສິນໃຈໃດໆຂອງບັນດານັກການເມືອງ.
ຖະແຫຼງການຂອງອົງການພະລາດອນພາບກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະຍັງຄົງຍຶດໝັ້ນ ຢູ່ໃນ
ວຽກງານຂອງພວກເຮົາ ອີງຕາມແນວຄິດທີ່ບໍ່ຮຸນແຮງ ແລະ ສະຫງົບສຸກຂອງພວກເຮົາ
ໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າຖືກຕ້ອງ, ເພື່ອການຮ່ວມມືທີ່ຊື່ສັດ ແລະ ສ້າງສັນ, ເພື່ອຮັບ
ໃຊ້ບັນດາຊຸມຊົນທີ່ພວກເຮົາອາໄສຢູ່ ແລະ ມວນມະນຸດໂດຍລວມ.”
ອົງການພະລາດອນພາບມຸສລິມ ຖືກກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນມາໃນປະເທດ ອີຈິບ ຫຼາຍກວ່າ 90 ປີ
ຜ່ານມາ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີອຳນາດເມື່ອຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ທ່ານ ໂມຮຳເມັດ ມໍຊີ,
ໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນປີ 2012. ທ່ານໄດ້ນຳພາການໂຄ່ນລົ້ມທ່ານ
ຮັອສນີ ມູບາຮັກ ນຶ່ງປີກ່ອນໜ້ານັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີ ອີຈິບ ຄົນປັດຈຸບັນ ທ່ານ ອັບແດລ ຟາທາ ແອລ-ຊິສຊີ ໄດ້ໂຄ່ນອຳນາດ
ຂອງທ່ານ ມໍຊີ ໃນປີ 2013, ອົງການພະລາດອນພາບມຸສລິມນອກກົດໝາຍ, ແລະ ໄດ້
ຈັບທ່ານ ມໍຊີ ແລະ ຜູ້ນຳຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼາຍຄົນເຂົ້າຄຸກ.
ທ່ານ ແອລ ຊິສຊີ ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມອົດກັ້ນສຳລັບຝ່າຍຄ້ານດັ່ງກ່າວ ແລະ ພວກຄັດຄ້ານຄົນ
ໃດ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ ແອລ-ຊິສຊີ ຢູ່ທຳນຽບຂາວເມື່ອສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມາ,
ຍົກຍ້ອງທ່ານວ່າເປັນ “ປະທານາທິບໍດີທີ່ດີຫຼາຍ” ແລະ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ສາຍພົວພັນລະ
ຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ອີຈິບ ບໍ່ເຄີຍເຂັ້ມແຂວງກວ່ານີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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