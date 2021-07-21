ສະຫະລັດ ກໍາລັງຊອກຫາຊ່ອງທາງ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນຊາວຄິວບາ

ທໍານຽບຂາວໄດ້ກ່າວໃນມື້ວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດກໍາລັງຊອກຫາຊ່ອງທາງທີ່ເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຈະສາມາດຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນຊາວຄິວບາທີ່ພົວພັນໃນການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານແລະຍັງໃຫ້ລັດຖະບານຄິວບາຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການປາບປາມສິດເສລີພາບ ໃນປະເທດຫມູ່ເກາະແຫ່ງນີ້.
ສະຫະລັດກໍາລັງປະຕິບັດງານໃນການລະບຸໂຕເຈົ້າໜ້າທີ່ຄິວບາທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການໂຈມຕີບັນດາພວກປະທ້ວງຢ່າງສັນຕິ, ອີງຕາມທ່ານນາງເຈນ ຊາກີ (Jen Psaki) ໂຄສົກຂອງທໍານຽບຂາວ ທີ່ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ.
ໃນເວລາດຽວກັນ, ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ສະຫະລັດກໍາລັງຫາທາງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຄົນເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຢູ່ໃນປະເທດຄິວບາ, ສົ່ງເສີມການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທໍາ ແລະສ້າງລະບົບການສົ່ງເງິນ ທີ່ໃຊ້ການໄດ້ສໍາລັບຊາວຄິວບາທີ່ອົບພະຍົບໄປຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສົ່ງເງິນໄປໃຫ້ຍາດພີ່ນ້ອງ ໃນຄິວບາ ໂດຍທີ່ລັດຖະບານບໍ່ສວຍໂອກາດລັກເອົາເງິນນັ້ນ.
ທ່ານນາງຊາກີ ກ່າວວ່າ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຕ່າງປະເທດຂອງກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ “ຈະຍັງຄົງດໍາເນີນການລະບຸໂຕ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄິວບາ ເພື່ອຮັບຜິດຊອບ ການລະເມີດສິດທິມະນຸດຕໍ່ ບັນດາພວກປະທ້ວງຢ່າງສັນຕິ.”
ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານນາງຍັງກ່າວອີກວ່າ ລັດຖະບານກໍາລັງຈັດຕັ້ງ “ຄະນະເຮັດວຽກໃນການໂອນເງິນເພື່ອພິສູດວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດໃນການສົ່ງເງິນໃຫ້ໄປຮອດມືຂອງປະຊາຊົນຊາວຄິວບາໂດຍກົງ.” ທ່ານນາງຊາກີ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດມີຄວາມກັງວົນມາດົນແລ້ວວ່າ ລັດຖະບານ ຮາວານາ ຈະລັກເງິນທີ່ສົ່ງໄປໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງພວກເຂົາເອງ.
“ນັ້ນ ແນ່ນອນຄືສິ່ງທີ່ເຮົາເອົາໃຈໃສ່,” ທ່ານນາງຊາກີກ່າວ. “ນັ້ນແມ່ນຈຸດທີ່ເຮົາຈະອະທິບາຍໃນການເຮັດວຽກຂອງຄະນະເຫລົ່ານີ້” ໃນການພິຈາລະນາເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍໃນຄິວບາ.
ໃນຖະແຫລງການ, ສະມາຊິກສະພາສູງທ່ານ ບັອບ ເມີເນັນເດສ (BobMenendaz), ປະທານຄະນະກໍາມາທິການຄວາມສໍາພັັນກັບຕ່າງປະເທດຂອງສະພາສູງ, ໄດ້ຍົກຍ້ອງລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນ ໃນການຊ່ວຍເຫລືອ ປະ ຊາຊົນຊາວຄິວບາ.
“ປະຊາຊົນຊາວຄິວບາທັງໝົດກໍາລັງມີຄວາມສ່ຽງ ດ້ວຍການອອກໄປຕາມທ້ອງຖະໜົນເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຕິການປົກຄອງແບບຜະເດັດການແລະສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດ ແມ່ນປະຊາຄົມນາໆຊາດ ຈະໄດ້ຍິນເລື້ອງຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາ, ຮູ້ສຶກໝົດຫວັງ ແລະຢ້ານ ໃນບ່ອນທີ່ພວກເຂົາອາໄສຢູ່, ແລະຢືນຢັດຂຶ້ນພ້ອມກັບ ແລະ
ສຳລັບພວກເຂົາ,” ທ່ານເມີເນັນເດສ ໄດ້ກ່າວ.