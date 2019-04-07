ປະທານອະນຸກຳມະການ ພົວພັນຕ່າງປະເທດສະພາຕ່ຳ ສະຫະລັດ ໄດ້ຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້
ລັດຖະບານເອຣິເທຣຍ ປ່ອຍຄົນສັນຊາດອາເມຣິກັນຄົນນຶ່ງ ທີ່ຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນປະເທດ
ມາໄດ້ຫົກປີແລ້ວ.
ນາງ ຊີແຮມ ອາລີ ອັບດູ ໄດ້ເກີດຢູ່ເມືອງລອສແອລເຈີລິສ ລັດຄາລິຟໍຣເນຍ ແລະເຕີບ
ໃຫຍ່ຢູ່ປະເທດ ເອຣີເທຣຍ. ໃນເດືອນທັນວາປີ 2012 ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ເອຣິເທຣຍ ໄດ້
ຈັບນາງ ຊີແຮມ ເວລານາງພະຍາຍາມທີ່ຈະອອກຈາກປະເທດ ໂດຍປາດສະຈາກວີຊາ
ທີ່ມີຢູ່ພາຍໃຕ້ການບັງຄັບ. ຄອບຄົວຂອງນາງ ບໍ່ໄດ້ເຫັນ ຫຼືໄດ້ຍິນນາງຈາກນັບແຕ່ນັ້ນ
ມາ ເຖິງແມ່ນຈະມີຄວາມພະຍາຍາມຢາກຮູ້ ກ່ຽວກັບວ່າ ລາວຢູ່ໃສ ແລະ ການເປັນຢູ່
ເປັນຢ່າງໃດ.
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ທ່ານນາງແຄເຣັນ ແບສ ຜູ້ເປັນປະທານອະນຸກຳມະການພົວພັນ
ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບ ອາຟຣິກາ, ສາທາລະນະສຸກທົ່ວໂລກ, ສິດທິມະນຸດທົ່ວໂລກ
ແລະ ບັນດາອົງການສາກົນຕ່າງໆ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍໂຕນາງ ຊີແຮມ ຢູ່ໃນຊື່ສັງຄົມ
ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານນີ້.
ທ່ານນາງ ແບສ ໄດ້ຂຽນຢູ່ໃນທວິດເຕີ ແລະເຟສບຸກ ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຫາກໍໄປ ເອລີເທຣຍ
ເດືອນແລ້ວນີ້. ບັນດາຜູ້ນຳປະເທດສົມຄວນປ່ອຍນາງ ຊີແຮມ ເຊິ່ງວັນເກີດຂອງລາວອາ
ທິດແລ້ວນີ້ ພ້ອມກັບພວກນັກໂທດການເມືອງໝົດທຸກຄົນຂອງ ເອຣິເທຣຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ຮູ້ວ່າ ປະເທດກຳລັງເອົາແນວທາງໃໝ່ ທີ່ຮວມມີການເຄົາລົບສິດທິມະນຸດ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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