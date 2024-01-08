ບັນດາຜູ້ນຳລັດຖະສະພາຂອງສະຫະລັດ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຈ່າຍ ຂອງລັດຖະບານກາງ 1 ພັນ 600 ຕື້ໂດລາ ສຳລັບສົກປີ 2024 ໃນການຕົກລົງທີ່ແນໃສ່ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງ ການປິດລັດຖະບານເປັນບາງສ່ວນໃນທ້າຍເດືອນນີ້ ປະທານສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ຈອນສັນກ່າວ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ການໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ ແມ່ນຮວມທັງ 886 ຕື້ໂດລາ ສຳລັບດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ 704 ຕື້ໂດລາ ສຳລັບການໃຊ້ຈ່າຍ ທີ່ບໍ່ແມ່ນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານຈອນສັນກ່າວ ຢູ່ໃນຈົດໝາຍສະບັບນຶ່ງ ທີ່ສົ່ງໄປຫາສະມາຊິກສະພາໃນວັນອາທິດວານນີ້. ສຳລັບການໃຊ້ຈ່າຍ ດ້ານປ້ອງກັນປະເທດນັ້ນ ໄດ້ມີການລົງນາມ ໄປແລ້ວ ໂດຍປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ການໃຊ້ຈ່າຍໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ເມື່ອແລ້ວນີ້.
ສຳລັບການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ແມ່ນ ໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດນັ້ນ ຈະ “ປົກປ້ອງບູລິມະສິດທີ່ສຳຄັນໆ ພາຍໃນປະເທດ ເຊັ່ນວ່າ ຜົນປະໂຫຍດສຳລັບພວກນັກລົບເກົ່າ ການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານອາຫານ” ຈາກການຕັດ ຂອງສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນບາງຄົນ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ ຂອງສະພາສູງທ່ານຊັກ ຊູເມີ ທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະທ່ານຮາກິມ ເຈັຟຟຣີ ຜູ້ນຳຂອງພັກເດໂມແຄຣັດໃນສະພາຕ່ຳ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມ.
ຖະແຫຼງການຂອງພວກທ່ານ ໄດ້ກ່າວເຖິງການໃຊ້ຈ່າຍ ທີ່ບໍ່ແມ່ນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ໃນມູນຄ່າ 772.7 ຕື້ໂດລາ ເກືອບ 69 ຕື້ໂດລາຫຼາຍກວ່າທີ່ທ່ານຈອນສັນໄດ້ກ່າວເຖິງ. ຜູ້ຊ່ວຍຄົນນຶ່ງຂອງພັກເດໂມແຄຣັດກ່າວວ່າ ຈຳນວນເງິນເພີ້ມຕື່ມ ແມ່ນໂຕເລກ “ທີ່ໄດ້ມີການປັບປ່ຽນ.”
ລັດຖະສະພາສະຫະລັດມີກຳນົດທີ່ຈະກັບຄືນສູ່ວໍຊິງຕັນໃນອາທິດນີ້ເພື່ອຮັບມືກັບເສັ້ນຕາຍ ໃນວັນທີ 19 ມັງກອນ ແລະວັນທີ 2 ກຸມພາເພື່ອແກ້ໄຂການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານໄປຈົນຮອດເດືອນກັນຍາທ່າມກາງການຮຽກຮ້ອງຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ໃຫ້ຫຼຸດການໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບສົກງົບປະມານປີ 2024 ລົງ ຕ່ຳກວ່າທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນເດືອນມິຖຸນາ.
ໃນລະດູບານໃໝ່ປີກາຍນີ້ ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ແລະປະທານສະພາຕ່ຳໃນເວລານັ້ນ ທ່ານເຄວິນ ແມັກຄາທີ ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການຈຳກັດ ການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງໜີ້ສິນ ໃນມູນຄ່າ 1 ພັນ 590 ຕື້ໂດລາ ສຳລັບການໃຊ້ຈ່າຍໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ແລະບໍ່ແມ່ນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ.