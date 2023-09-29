ຄະນະກຳມະການສືບສວນສອບສວນຂອງສະພາຕ່ຳທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍພັກຣີພັບບລີກັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ເປີດການສອບສວນຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ, ດ້ວຍປະທານຂອງຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ ເວົ້າວ່າ ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ສົມຄວນທີ່ຈະຮູ້ຈັກວ່າທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກເງິນ 20 ລ້ານໂດລາ ທີ່ລູກຊາຍຂອງທ່ານ, ທ່ານ ຮັນເຕີ ໄດ້ຮັບໃນຂໍ້ຕົກລົງທຸລະກິດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເປັນການສ່ວນຕົວຫຼືບໍ່.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສ ເປີດການສອບສວນນັ້ນ, ປະທານຄະນະຄຳມະການຮັບຜິດຊອບສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ເຈມສ໌ ໂຄເມີ ໄດ້ກ່າວຫາວ່າ ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງ ທ່ານ ໄບເດັນ 9 ຄົນໄດ້ຮັບເງິນສົດຈາກຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານ ຮັນເຕີ ໃນ ຢູເຄຣນ ແລະ ຈີນ ຈາກປີ 2014 ຫາ 2019.
ທ່ານ ໂຄເມີ ໄດ້ຖາມວ່າ “ຄອບຄົວທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ຂາຍຫຍັງ? ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ຮຽກຮ້ອງຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບວັດທະນະທຳການສໍ້ລາດບັງຫຼວງນີ້.”
ແຕ່ທ່ານ ໂຄເມີ ບໍ່ໄດ້ກ່າວຫາປະທານາທິບໍດີ ໄບເດັນ ກ່ຽວກັບ ການກະທຳຜິດໂດຍກົງ, ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ມີການເຊື່ອມໂຍງກັບຂໍ້ຕົກລົງໃນຕ່າງປະເທດ ຂອງລູກຊາຍຂອງທ່ານ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກມັນ. ຫຼາຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ປະຕິເສດການຊີ້ແນະທີ່ວ່າບັນຊີທະນາຄານຂອງທ່ານ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍເງິນທຶນຕ່າງໆ ຈາກລູກຊາຍຂອງທ່ານ, ທ່ານເວົ້າວ່າ “ເງິນຢູ່ໃສ?”