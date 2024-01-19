ລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ຫຼີກລ້ຽງການປິດໂຕລົງ ແລະ ສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ຈົນເຖິງເດືອນມີນາ

ລັດຖະສະພາໄດ້ສົ່ງຮ່າງກົດໝາຍການໃຊ້ຈ່າຍ ໄລຍະສັ້ນ ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງການປິດລັດຖະບານບາງສ່ວນ ທີ່ກໍາລັງຈະເກີດຂຶ້ນແລະສະຫນອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານກາງ ຈົນເຖິງເດືອນມີນາ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ. ສະພາຕ່ຳ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍຄະແນນສຽງ 314 ຕໍ່ 108 ສຽງ, ໂດຍການຄັດຄ້ານສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນມາຈາກບັນດາສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ ທີ່ມີແນວຄິດອະນຸລັກນິຍົມ ຫຼາຍກວ່າ. ແນວຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປະມານເຄິ່ງນຶ່ງຂອງພັກຣີພັບ ບລີກັນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນການຮັບຜ່ານ ມາດຕະການ ປິດ ຊອ່ງວ່າງການໃຊ້ຈ່າຍ ຄັ້ງທີ 3 ໃນໄລຍະເດືອນທີ່ຜ່ານມາ. ການດຳເນີນການດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນບໍ່ພໍເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫລັງຈາກສະພາສູງ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ ໃຫ້ຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍຄະແນນສຽງ 77 ຕໍ່ 18 ສຽງ. ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຈະຕໍ່ເວລາໃນລະດັບການໃຊ້ຈ່າຍປັດຈຸບັນ ແລະໃຫ້ໂອກາດແກ່ທັງສອງສະພາ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພວກເຂົາ ຕໍ່ກົດໝາຍການໃຊ້ຈ່າຍໝົດປີ.
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