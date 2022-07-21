ສະພາສູງຂອງສະຫະລັດໃນອາທິດນີ້ ໄດ້ເອົາບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນໄປສູ່ການຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍທີ່ສະໜອງການໃຫ້ເງິນສະໜັບສະໜຸນ 52 ພັນລ້ານໂດລາຕໍ່ອຸດສາຫະກຳເຊມີຄອນດັກເຕີ້ໃນສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາກ່າວວ່າ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ປະເທດຂາດແຄນດັ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ.
ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ CHIPS for America Act ຍັງຊອກຫາທາງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສະຫະລັດສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຈີນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ເຊມີຄອນດັກເຕີ້ ຊຶ່ງຮູ້ກັນໂດຍທົ່ວໄປວ່າຊິບນັ້ນ ແມ່ນອົງປະກອບທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການຜະລິດສະໄໝໃໝ່ ໄດ້ມີການນຳໃຊ້ໃນຄອມພິວເຕີ້ ໂທລະສັບມືຖືແລະລົດ ຕະຫຼອດທັງການຜະລິດອື່ນໆອີກ. ໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດໂຣກລະບາດນັ້ນ ການຂາດແຄນຊິບໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດຊັກຊ້າລົງຢູ່ໃນຫຼາຍໆອຸດສາຫະກຳ.
ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຈະໃຫ້ສິນນ້ຳໃຈສຳລັບບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດເຊມີຄອນດັກເຕີ້ທີ່ຈະຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດຊິບຢູ່ໃນສະຫະລັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະດັບການຜະລິດພາຍໃນປະເທດສູງຂຶ້ນຄືນ ຫຼັງຈາກໄດ້ຫລຸດລົງນຶ່ງສ່ວນສາມ ຂອງລະດັບທັງໝົດໃນໂລກ ເມື່ອສາມທົດສະວັດກ່ອນ ເປັນໜ້ອຍກວ່າ 12 ເປີເຊັນໃນເວລານີ້.
ໃນລະຫວ່າງການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍຢູ່ໃນສະພາສູງນັ້ນ ສະມາຊິກສະພາສູງຣອບ ພອດແມນ ທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນກ່າວວ່າ “ມັນເປັນແຜນການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ອາເມຣິກາ ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຈີນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະເປັນແຜນການທີ່ຈະນຳເອົາວຽກເຮັດງານທຳດີໆກັບຄືນມາຍັງອາເມຣິກາ.”
ໃນການລົງຄະແນນສຽງ 64 ຕໍ່ 34 ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ ມີສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນຫຼາຍກວ່າ 10 ຄົນໄດ້ລົງຄະແນນສຽງກັບສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ທາງສະພາສູງຈຶ່ງໄດ້ແຜ້ວທາງໃຫ້ມີການລົງຄະແນນສຽງໃນອາທິດນີ້. ສະພາຕ່ຳຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ລົງຄະແນນສຽງເພື່ອຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງຍັງບໍ່ທັນຢູ່ໃນຮູບແບບຂັ້ນສຸດທ້າຍເທື່ອນັ້ນ ກ່ອນທີ່ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນຈະເຊັນລົງນາມໃຫ້ເປັນກົດໝາຍໄດ້.