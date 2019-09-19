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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ ສຫລ ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ວ່າ ຈະ​​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ ເພື່ອປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ​ໃນ​ຮົງ​ກົງ

ພວກ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ພາ​ກັນ​ຮ້ອງ​ເພັງ​ທີ່​ປະ​ພັນ​ໂດຍພວກ​ປະ​ທ້ວງ ທີ່​ມີຊື່​ວ່າ "Glory to Hong Kong" ຫລື "ເອົາຄວາມ​ສະ​ຫວ່າງ​ສະ​ໄຫວ ​ມາສູ່​ຮົງ​ກົງ" ຢູ່​ໃນ​ຍ່ານ​ການ​ຄ້າສະ​ໜາມ​ຫລວງ Times Square ໃນຮົງ​ກົງ ໃນ​ວັນ​ທີ 12 ກັນ​ຍາ, 2019

ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ອາ​ທິດ​ໜ້ານີ້ ຈະ​ກ້າວ​ໄປ​ຮັບ​ຜ່ານ​ນິ​ຕິ​ກຳ ຕ້ານ​ກັບ​ການ​ລະ​ເມີດ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດຢູ່​ໃນ​ຮົງ​ກົງ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ່​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງແນ​ໃສ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ​ແກ່​ພວກ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫ​ວ​ເພື່ອ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕຢູ່ໃນ​ທີ່ນັ້ນ.

ຖ້​າ​ຫາກ​ມັນ​ຖືກ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ, ຮ່າງ​ນິ​ຕິ​ກຳທີ່​ວ່ານີ້ ຈະ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໃຊ້ກົດ​ໝາຍແມັກ​ນິ​ດສກີ (Magnitsky) ເພື່ອ​ທຳ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່​ຮົງ​ກົງ ແລະພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຈີນທີ່​ລະ​ເມີດ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ໃຫ້​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ແກ່​ພວກ​ປະ​ທ້ວງວ່າບໍ່​ໃຫ້​ຖືກ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ໃນ​ເວ​ລາ​ຂໍ​ວີ​ຊາ​ເຂົ້າ​ມາ​ຍັງ ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າຮົງ​ກົງ​ຕ້ອງປະ​ຕິ​ບັດ​ໃຫ້​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງໂທດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ກົດ​ໝາຍຕ່າງໆ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານທ​ຣຳຜູ້​ນຶ່ງ​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາ​ສູງ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້​ວ່າ ສະ​ຫະລັດເຄີຍ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ການໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ ຂອງ​ພວກນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວເພື່ອປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ມາ​ແລ້ວ.

ທ່ານ ເດ​ວິດ ສ​ຕິລ​ແວ​ລ (David Stilwell), ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຊ່ວຍ ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ວຽກ​ງານ​ສຳ​ລັບ​ຂົງ​ເຂດເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ແລະ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ ກ່າວ​ຢູ່ໃນຄຳໃຫ້​ການ​ຕໍ່​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ດ້ານ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ສູງວ່າ "ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າຈະ​ໄດ້ອ້າງເຖິງ​ຄຸນ​ງາມ​ ຄວາ​ມດີ​ແດ່​ຈັກ​ໜ້ອຍ ໃນ​ການ​ທີ່ລັດຖະ​ບານ​ສະ​ຫະ​ລັດໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ການ​ກົດ​ດັນ​ຢ່າງ​ພຽງ​ພໍ ແລະ​ໄດ້​ຊຸກ​ຍູ້​ປັກ​ກິ່ງໃຫ້​ກະ​ທຳ​ການ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງຢູ່​ໃນ​ຮົງ​ກົງ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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