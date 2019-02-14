ບັນດາສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດ ຄາດວ່າຈະລົງຄະແນນສຽງໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ກ່ຽວ
ກັບຂໍ້ຕົກກອງທຶນການໃຊ້ຈ່າຍ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການປິດໂຮງການລັດຖະບານອີກ ໃນຂະ
ນະທີ່ໃຫ້ເງິນສຳລັບການກໍ່ສ້າງສິ່ງກີດກັ້ນແລະມາດຕະການໃນການຮັກສາຄວາມປອດ
ໄພອື່ນໆ ຢູ່ຕາມຊາຍແດນສະຫະລັດ ທີ່ຕິດກັບເມັກຊິໂກ.
ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ແລະພະນັກງານເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກກາຍເວລາໃນວັນ
ພຸດວານນີ້ ເພື່ອໃຫ້ເສັດສິ້ນຮ່າງກົດໝາຍຂັ້ນສຸດທ້າຍ ທີ່ມາຈາກຄະນະກຳມະການທັງ
ສອງຝ່າຍ ທີ່ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ຕົກລົງກັນ ກ່ຽວກັບເລື້ອງຄວາມປອດໄພຊາຍແດນ.
ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວແມ່ນການຕົກລົງແບບປະນີປະນອມເພື່ອຍຸດຕິການປິດລັດ
ຖະບານເປັນບາງສ່ວນ ທີ່ດົນທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດເປັນ 35 ມື້ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ໃນ
ຂະນະທີ່ພັກຣີພັບບລິກັນແລະພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງມີຄວາມເຫັນບໍ່ລົງລອຍກັນກ່ຽວກັບ
ການຮຽກຮ້ອງ ຢາກໄດ້ເງິນ 5.7 ພັນລ້ານໂດລາ ຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ເພື່ອ
ສ້າງກຳແພງຢູ່ຊາຍແດນທາງພາກໃຕ້.
ຮ່າງກົດໝາຍກອງທຶນໃໝ່ບໍ່ໄດ້ສະໜອງຕອບຕໍ່ການຮ້ອງຂໍຂອງປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ
ແຕ່ແທນທີ່ໄດ້ອະນຸມັດເງິນແຕ່ 1 ພັນ 370 ລ້ານໂດລາເພື່ອສ້າງເຄື່ອງ ກີດກັ້ນປະມານ
90 ກິໂລແມັດຢູ່ຕາມຊາຍແດນ. ນອກນັ້ນຍັງຮວມທັງການຍົກລະດັບເທັກໂນໂລຈີ ສຳ
ລັບກວດຢູ່ຕາມດ່ານເຂົ້າຊາຍແດນຕ່າງໆ ເພີ້ມເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອ
ໃນດ້ານມະນຸດສະທຳ.
ຜູ້ນຳໃນສະພາສູງຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານຈັກ ຊູເມີ ກ່າວວ່າ “ດັ່ງທີ່ການຕົກລົງທັງ
ໝົດຂອງທັງສອງພັກ ມັນເປັນຜົນຂອງການປະນີປະນອມ. ແຕ່ລະຝ່າຍໄດ້ໃຫ້ການ
ຜ່ອນຜັນໜ້ອຍນຶ່ງ ແຕ່ລະຝ່າຍກໍໄດ້ຮັບໜ້ອຍນຶ່ງ.”
ສະພາຕ້ອງໄດ້ຮັບຜ່ານ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳຕ້ອງໄດ້ເຊັນຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ
ກ່ອນທ່ຽງຄືນວັນສຸກມື້ອື່ນນີ້ ຫຼືທຶນການໃຊ້ຈ່າຍຈະໝົດລົງສຳລັບປະມານ ນຶ່ງສ່ວນສີ່
ຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ. ກ່ອນໜ້າການປິດລັດຖະບານເທື່ອແລ້ວນີ້ ປະທານາທິ
ບໍດີທຣຳ ແມ່ນຄາດວ່າ ຈະເຊັນມາດຕະການ ໃຫ້ທຶນໄລຍະສັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ໂຮງການ
ລັດຖະບານເປີດບໍລິການ ໃນຂະນະທີ່ດຳເນີນການເຈລະຈາຕໍ່ລອງເລື້ອງຄວາມປອດ
ໄພຊາຍແດນ ແຕ່ທ່ານໄດ້ປ່ຽນໃຈ.
ທ່ານຊູເມີ ກ່າວວ່າ “ປະທານາທິບໍດີ ຈະຕ້ອງບໍ່ເຮັດຊ້ຳຄືນ ໃນຄວາມຜິດພາດແບບ
ເກົ່າຂອງທ່ານ. ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ຈົ່ງເຊັນຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ສາ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ທ່ານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບ
ເລື້ອງນີ້ເທື່ອ.
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