ລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ ກ່າວປະນາມ ຣັດເຊຍ ສຳລັບການບຸກລຸກ ພາກຕາເວັນອອກຂອງ ຢູເຄຣນ

ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ສະຫະລັດ ໄດ້ເລັ່ງການຮຽກຮ້ອງສຳລັບການຂວໍ້າບາດຕໍ່ ຣັດເຊຍ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ຮຽກຮ້ອງລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ໃຫ້ດຳເນີນການຢ່າງວ່ອງໄວເພື່ອລົງໂທດປະ ທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ສຳລັບການຮັບຮູ້ພາກພື້ນ ທີ່ຖືກຢຶດຄອງ ໂດເນັດສ໌ ແລະ ລູຮານສ໌ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງ ຢູເຄຣນ ວ່າເປັນລັດເອກະລາດ.
ເຖິງແມ່ນຈະມີຄວາມສາມັກຄີກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກສອງພັກການເມືອງສຳລັບການຍັງຢັ້ງການຮຸກຮານຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນ ຢູເຄຣນ ນັ້ນ, ພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະ ຣີພັບບລີກັນ, ແມ່ນໄດ້ດີ້ນຮົນທີ່ຈະຕົກລົງກັນ ກ່ຽວກັບ ວິທີທີ່ຈະລຽງລຳລັບ ມາດຕະການລົງໂທດເພື່ອກີດກັນ ແລະ ລົງໂທດທ່ານ ປູຕິນ ສຳລັບການໂຈມຕີໃນປະເທດທີ່ເປັນເອກະລາດ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງ ຢູໂຣບ.
ແຕ່ຄຳປາໄສອອກໂທລະພາບຂອງ ທ່ານ ປູຕິນ ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຢູເຄຣນ ເຄີຍເປັຍນພາກສ່ວນທາງດ້ານປະຫວັດສາດຂອງ ຣັດເຊຍ ແລະ “ບໍ່ເຄີຍເປັນປະເທດທີ່ແທ້ຈິງ” ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການກ່າວປະນາມຢ່າງວ່ອງໄວຈາກບັນດາສະມາຊິກສະພາຄົນສຳຄັນໆຂອງ ສະຫະລັດ.
ປະທານຄະນະກຳມະການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສະພາສູງ ທ່ານ ບອບ ເມເນັນເດັສ ໄດ້ກ່າວໃນຖະ ແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ການຮັບຮູ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງທ່ານ ປູຕິນ ກ່ຽວກັບ ການປະກາດສາທາ ລະນະລັດ ປະຊາຊົນ ໂດເນັດສ໌ ແລະ ລູຮານສ໌ ດ້ວຍຕົນເອງນັ້ນ ແມ່ນການກະທຳຂອງການຮຸນຮານທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຍຸແຍ່ ແລະ ເປັນການລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍສາກົນຢ່າງໜ້າບໍ່ອາຍ.”
ທ່ານ ເມເນັນເດັສ໌ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວ່າ “ການຮັບຮູ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍນີ້ແມ່ນການໂຈມຕີຕໍ່ອຳນາດອະທິປະ ໄຕຂອງ ຢູເຄຣນ. ຈະເວົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຖ້າກອງທະຫານ ແລະ ກອງກຳລັງຕົວແທນຂອງ ຣັດເຊຍ ເພີ່ມເຕີມໃດໆຂ້າມເຂົ້າໄປໃນເຂດ ດອນບາສ, ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ແລະ ພັນທະມິດ ຢູໂຣບ ຂອງພວກເຮົາຈະບໍ່ລັງເລໃຈ ທີ່ຈະວາງມາດຕະການລົງໂທດຢ່າງບໍ່ມີທາງຕອບໂຕ້ຕໍ່ ຣັດເຊຍ.”
ກອງທະຫານ ຣັດເຊຍ ປະມານ 150,000 ຄົນ ໄດ້ລວມຕົວກັນຢູ່ເຂດຊາຍແດນຕິດກັບ ຢູເຄຣນ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ການກ່າວອ້າງຂອງທ່ານ ປູຕິນ ວ່າພາກພື້ນ ໂດເນັດສ໌ ແລະ ລູຮານສ໌ ບໍ່ແມ່ນພາກສ່ວນຂອງ ຢູເຄຣນ ອີກຕໍ່ໄປ ໄດ້ເປີດປະຕູໃຫ້ກອງທະຫານທີ່ເອີ້ນວ່າ ກຳລັງ “ຮັກສາສັນຕິພາບ” ຂອງ ຣັດເຊຍ ເຂົ້າໄປໃນຂົງເຂດທີ່ວ່ານັ້ນ. ສະຫະລັດ ແລະ ພັນທະມິດຂອງເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ພາລະກິດນີ້ແມ່ນການປະຕິບັດການທີ່ອັນຕະລາຍ ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການໂຈມ ຕີ ຢູເຄຣນ ຕໍ່ໄປ.
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