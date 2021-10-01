ລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ອະນຸມັດເງິນທຶນ ສຳລັບໃຊ້ຈ່າຍຊົ່ວຄາວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການປິດລັດຖະບານ

ສະພາຕ່ຳ ແລະສະພາສູງຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດວານນີ້ ເຫັນພ້ອມກັບຮ່າງກົດໝາຍໃຫ້ລັດຖະບານມີທຶນໃຊ້ຈ່າຍ ໄປຈົນຮອດວັນທີ 3 ທັນວາຊຶ່ງໄດ້ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ມີການປິດລັດຖະບານໃນຕອນທ່ຽງຄືນ.
ສະພາສູງໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ 65 ຕໍ່ 35 ຊຶງໄດ້ຕິດຕາມດ້ວຍການລົງຄະແນນສຽງຂອງສະພາຕ່ຳ 254 ຕໍ່ 175. ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ເຊັນຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໃນຕອນກາງຄືນຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວ.
ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຈະຮັກສາການໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜຸນ ໃນລະດັບປັດຈຸບັນ ຕໍ່ພະແນກການຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານ. ເງິນທຶນກ້ອນນີ້ແມ່ນຮວມທັງ 28 ພັນ 600 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາລັດຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນ ລົມພາຍຸເຮີຣິເຄນແລະໄຟໄໝ້ປ່າ ແລະ 6 ພັນ 300 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອຊ່ວຍໃນ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ໃຫ້ອົບພະຍົບອັຟການິສຖານທີ່ຍ້າຍມາສະຫະລັດ ຫຼັງຈາກ ວໍຊິງຕັນໄດ້ສິ້ນສຸດສົງຄາມດົນສອງທົດສະວັດໃນອັຟການິສຖານເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້.
ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ມີການປິດລັດຖະບານ ນີ້ແມ່ນເປັນພຽງນຶ່ງໃນຮ່າງກົດໝາຍສຳລັບລັດຖະສະ ພາທີ່ມີວຽກເຕັມມືຢູ່ແລ້ວນັ້ນຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາ.
ໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ ສະພາຕ່ຳໄດ້ມີການຊັກຊ້າ ໃນການລົງຄະແນນສຽງກ່ຽວກັບແຜນການພື້ນຖານໂຄງລ່າງມູນຄ່າ 1,000 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອສ້ອມແປງຖະໜົນຫົນທາງ ທີ່ມີອາຍຸເກົ່າແກ່ຂອງປະເທດ ແລະຂະຫຍາຍການບໍລິການລະ ບົບ ອິນເຕີແນັດຄວາມໄວສູງຢູ່ໃນທົ່ວສະຫະລັດ.
ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ປະທານສະພາຕ່ຳຂອງສະຫະລັດ ມີແຜນການທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າສະມາຊິກຫົວກ້າວໜ້າຂອງພັກເດໂມແຄຣັດບາງຄົນ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານ ນອກຈາກວ່າເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການຄ້ຳປະກັນ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດແນວທາງການເມືອງເປັນກາງຢູ່ໃນພັກ ແລະສະມາຊິກສະພາສູງ 2 ຄົນທີ່ນິຍົມແນວທາງເປັນກາງ ຄືທ່ານໂຈ ແມນຊິນ (Joe Manchin) ແລະເຄີສະເຕັນ ຊິເນມາ (KUrsten Sinema) ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນມາດຕະການອີກສະບັບນຶ່ງມູນຄ່າ 3 ພັນ 500 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອຂະຫຍາຍລະບົບຄວາມປອດໄພ ສຳລັບສັງຄົມຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງນັ້ນ.
ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວເກືອບຈະບັນລຸກັນໄດ້ແລ້ວ ກວ່າໃນເວລາໃດໆ ແຕ່ກໍຕ້ອງການເວລາເພີ້ມຕື່ມເພື່ອຈະໃຫ້ມີການຮັບຜ່ານກ່ຽວກັບແຜນການຂອງປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ. ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສະໜັບສະໜຸນ ຈາກທັງສອງພັກການເມືອງສະບັບນີ້ ແມ່ນໄດ້ມີການຮັບຮອງເອົາແລ້ວໂດຍສະພາສູງ
ຂອງສະຫະລັດ.
ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ສະມາຊິກສະພາສູງຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ມີການຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍອີກສະບັບນຶ່ງເພື່ອຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ມີການປິດລັດຖະບານທີ່ອາດມີຂຶ້ນ ຍ້ອນບັນຈຸຂໍ້ກຳນົດທີ່ຈະໂຈະ ການຈຳກັດໜີ້ສິນຂອງປະເທດໃນໄລຍະຍາວ ຊຶ່ງພະຍາຍາມບັງຄັບໃຫ້ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງໂດຍບໍ່ຕ້ອງການຄວາມສະໜັບສະໜຸນຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ.
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