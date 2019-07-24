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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະ​ພາ​ສູງ ​ສຫລ ອະ​ນຸ​ມັດ ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ ໃຫ້​ທຶນ​ຕໍ່ ​ແກ່​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ ການ​ໂຈມ​ຕີ 9/11

​ທ່ານ Jon Stewart ຮວມ​ກັບ​ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ ທ່ານ Chuck Schumer ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ (ກາງ) ຈາກ​ລັດ​ນິວຢອກ ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ນັກ​ຂ່າວ.

ສະ​ພາ​ສູງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ຂັ້ນສຸດ​ທ້າຍຕໍ່​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ບັນ​
ດາ ເງິນ​ທຶນ​ຊົດ​ເຊີຍ​ຜູ້ທີ່ເຄາະ​ຮ້າຍ ທີ່​ພົວ​ພັນ​ກັບການ​ໂຈມ​ຕີ ເມື່ອວັນ​ທີ 11 ກັນ​ຍາປີ
2001 ນັ້ນ ​ຈະ​ມີ​ຕໍ່​ໄປ​ເລື້ອຍໆ.

​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍດັ່ງ​ກ່າວ ​ໄດ້​ຖືກ​ຮັບຜ່ານ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານ​ນີ້ ໂດຍ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​
ສຽງ​ຢ່າງ​ຖ້ວມ​ລົ້ນ 97 ຕໍ່ 2.

ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໄດ້ມີ​ຂຶ້ນ ​ຫຼັງ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກຂອງ​ສະ​ພາ​ສູງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​
ຣັດ ເຫັນ​ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ຕໍ່​ບົດ​ເພີ້ມ​ເຕີມ​ຈຳນວນ​ນຶ່ງ
​ທີ່​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ໂດຍ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ ພັກ​ຣີພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ທ່ານ Rand Paul ແລະ
ທ່ານ Mike Lee ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຂັດ​ຂວາງ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝ​າຍ​ທີ່ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ນິ​ຍົມ​ຢ່າງ​ແຜ່ກວ້າງ​
ສະ​ບັບ​ນີ້. ບົດ​ເພີ້ມ​ເຕີມ​ ຊຶ່ງ​ບັງ​ຄັບໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຕັດ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍຈາກ​ບ່ອນ​ອື່ນ ເພື່ອ​
ຈ່າຍ​ໃຫ້​ແກ່​ໂຄງ​ການນີ້ນັ້ນ ໄດ້​ຮັບ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ຢ່າງ​ງ່າ​ຍ.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ທ່ານ​ນາງ Kristen Gillibrand ຈາກ​ລັດ​ນິວ
ຢອກ ກ່າວ​ວ່າ ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຮັບ​ມື​ຂັ້ນທຳ​ອິດ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເຫດ​ການ ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 11 ເດືອນ 9
ແລະ ​ຄອບ​ຄົວ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ໄດ້​ຮັບ​ “ເກມ​ການ​ເມືອງ​ພໍ​ແລ້ວ.”

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ ທ່ານ​ນາງ Gillibrand ທີ່ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ຈາກນິວຢອກ
ກ່າວ​ວ່າ:

“ມື້​ນີ້​ບໍ່​ແມ່ນ​ການ​ສະ​ຫຼອງ. ເປັນ​ຮ່ອງ​ຮອຍບັນ​ເທົາ​ທຸກ​ທີ່​ເລິກ​ເຊີ່ງ. ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ສູນ
​ເສຍ​ບັນ​ດາ​ວິ​ລະ​ບູ​ຣຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຫຼາຍ​ຄົນ ແລະ​ເປັນ​ທີ່​ເສົ້າ​ໃຈ​ຫຼາຍທີ່​ຄົນ​ຈະ​ຍັງ
​ບໍ່​ສະ​ບາຍ ແລະ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ຍັງ​ຈະ​ຕາຍ​ຕື່ມ​ອີກ.”

ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ນີ້​ຈະ​ຕໍ່​ກອງ​ທຶນໄປ​ເຖິງ​ປີ 2092 ​ຊຶ່ງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນກອງ​ທຶນທີ່​ຖາ​
ວອນ. ​ເງິນ​ທຶນ 7 ພັນ 400 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ໄດ້​ໝົດ​ລົງ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ້ ແລະເມື່ອ​ໄວໆ​ມາ​ນີ້
ໄດ້​ມີ​ການຕັດ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ລົງ​ເຖິງ 70 ເປີ​ເຊັ​ນ.

ນັກ​ຕະລົກ​ໂທ​ລະ​ພາບ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ Jon Stewart ຜູ້​ທີ່​ເປັນ​ປາກ​ສຽງ​ມາ​ເປັນ​ເວ​
ລາ​ດົນ​ນານ​ໃຫ້​ແກ່ບັນ​ດາຜູ້​ຮັບ​ມື​ກັບ​ເຫດ​ການ 9/11 ໄດ້​ຍ້ອງ​ຍໍ​ການຮັບຜ່ານຂອງ​
ສະ​ພາ​ສູງ. ທ່ານ Jon Stewart ​ກ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ນີ້​ວ່າ:

“ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່ສາ​ທາດ​ທົດ​ແທນຄືນ​ທັງ​ໝົດໃຫ້​ແກ່ປະ​ຊາ​ຄົມ 9/11 ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ
ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ຢຸດ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ແລະ
​ມື້​ນີ້​ເປັນ​ມື້​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ຫາຍ​ໃຈ​ອອກ ເພາະ​ວ່າ ໂຊກ​ບໍ່​ດີ​ຂອງ​ຄວາມ​ເຈັບ​ປວດ
ແລະ​ທໍ​ລະ​ມານ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ວິ​ລະ​ບຸຣຸດເຫລົ່າ​ນີ້ຈະ​ດຳ​ເນີນຕໍ່​ໄປອີກ. ໄດ້​ມີ​ການສົ່ງ
​ສະ​ການ​ຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ມີ​ຫຼາຍຄົນທີ່​ລໍ​ຖ້າ​ຕາຍ. ບັນ​ດາ​ຄອບ​ຄົວ
​ເຫລົ່າ​ນີ້​ສົມ​ຄວນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼຶອ​ດີ​ຂຶ້ນ. ແລະ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ຈິງ​ໃຈແທ້ໆ
ຂ້າ​ພ​ະ​ເຈົ້າ​ຫວັງ​ວ່າ ​ມື້​ນີ້​ເປັນ​ມື້​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ການ​ຮຳ​ບາດ​ແຜ ທີ່​ຈະ​ສາ​ມາດ​ປິ່ນ​ປົວ ໂດຍ​
ປາດ​ສະ​ຈາກ​ການ​ທີ່​ຈະກາງ​ຕໍ່​ອາ​ໄສ ​ການ​ເປັນ​ປາກ​ສຽງ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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