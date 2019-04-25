ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສຫລ ໝັ້ນໃຈວ່າ ພວກຜູ້ຊື້ ນ້ຳມັນ ຂອງອີຣ່ານ ຈະຊອກຫາແຫລ່ງ ສະໜອງອື່ນໆ ໄດ້

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ສະແດງຄວາມໝັ້ນໃຈ ວ່າ ພວກຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ດຳ
ເນີນການ ພາຍໃຕ້ການຍົກເວັ້ນຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ຊື້ນ້ຳມັນຂອງອີຣ່ານນັ້ນ ແມ່ນຈະສາ
ມາດຊອກຫາ ແຫລ່ງສະໜອງທາງອື່ນ ໃນເວລາທີ່ການຍົກເວັ້ນ ໝົດອາຍຸລົງ ໃນສັບ
ປະດາໜ້າ.
ການກ່າວຖະແຫລງຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນການໂທລົມກັນ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ອ້າງ
ເຖິງ ຈີນ ທີ່ເປັນລູກຄ້າລາຍໃຫຍ່ສຸດຂອງອີຣ່ານ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ກ່າວວ່າ ຄວນສາ
ມາດທີ່ຈະຫາແຫລ່ງສະໜອງຄວາມຕ້ອງການນ້ຳມັນຂອງຕົນໄດ້ ໃນແຫ່ງອື່ນໆ.
ຈີນ ໄດ້ຕຳນິການຕັດສິນໃຈຂອງສະຫະລັດ ໂດຍກ່າວວ່າ ທຸລະກິດຂອງຈີນ ກັບ
ພວກບໍລິສັດຂອງອີຣ່ານ ແມ່ນມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດຄືນໃໝ່
ຕໍ່ອີຣ່ານ ເມື່ອປີກາຍນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ ທ່ານປະຖິ້ມ ສັນຍາສາກົນປີ 2015 ທີ່ຜ່ອນຜັນ
ມາດຕະການລົງໂທດໃຫ້ແກ່ອີຣ່ານ ໃນການແລກປ່ຽນກັບ ການຈຳກັດໃນກິດຈະກຳ
ດ້ານນິວເຄລຍຂອງຕົນ.
ມາດຕະການລົງໂທດຕ່າງໆ ແມ່ນແນໃສ່ ເພື່ອກົດດັນ ເຕຫະຣ່ານ ໃຫ້ປ່ຽນແປງ ໃນ
ສິ່ງທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດ ເອີ້ນວ່າ “ກິດຈະການຕ່າງໆ ຂອງອີຣ່ານ ທີ່ເປັນການ
ປອງຮ້າຍ” ແລະມາເຖິງເວລານີ້ ລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ ມາດຕະການຕ່າງໆ
ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບາດອີຣ່ານ ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນ 10 ພັນລ້ານໂດລາ.
ສະຫະລັດໄດ້ອອກຂໍ້ຍົກເວັ້ນ 8 ຂໍ້ ເວລາຕົນໄດ້ນຳຄືນມາໃຊ້ ມາດຕະການລົງໂທດ
ໃນເດືອນພະຈິກ ໂດຍຍົກເວັ້ນຊົ່ວຄາວ ພວກທີ່ຊື້ນໍ້າມັນລາຍໃຫຍ່ສຸດຂອງອີຣ່ານ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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