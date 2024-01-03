ສະຫະລັດ ປະນາມຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ຍົກຍ້າຍຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ຂອງລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອບ

ສະຫະລັດ, ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ໄດ້ສະແດງການຕອບໂຕ້ຕໍ່ລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລສອງທ່ານ ທີ່ກ່າວວ່າ ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ຄວນໄດ້ຮັບການຜັກດັນໃຫ້ອົບພະຍົບອອກຈາກຂົງເຂດກາຊາ ແລະຄວນໃຫ້ຊາວຢິວກັບຄືນໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນເຂດທີ່ຖືກປິດລ້ອມນັ້ນ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານແມັດທິວ ມີລເລີ ກ່າວວ່າ ວໍຊິງຕັນ “ປະ ຕິເສດຕໍ່ຖະແຫຼງການ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ຂອງລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານເບຊາເລລ ສໂມຕຣິຈ (Bezalel Smotrich) ແລະ ທ່ານອິຕາມາ ເບັນ ກເວຍ (Itamar Ben Gvir) ທີ່ສະໜັບສະໜຸນການຍົກຍ້າຍຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ນອກເຂດກາຊາ.”
ທ່ານ ມີລເລີ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ຄຳເວົ້າດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນຄໍາເວົ້າທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ,” ທ່ານກ່າວຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກວ່າ ສະຖານະພາບ ຂອງສະຫະ ລັດ ແມ່ນ “ແຈ່ມແຈ້ງ, ໝັ້ນຄົງ ແລະແນ່ນອນ” ວ່າ “ຂົງເຂດກາຊາ ແມ່ນດິນແດນຂອງຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ແລະຈະຍັງຄົງເປັນດິນແດນ ຂອງປາແລັສໄຕນ໌ຕະຫຼອດໄປ ເຊິ່ງຈະບໍ່ມີການຄວບຄຸມໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງຮາມາສໃນອະນາ ຄົດຂ້າງໜ້າ ແລະຈະບໍ່ມີກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍໃດໆ ສາມາດເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ອິສຣາແອລໄດ້ອີກ."
ທ່ານ ເບັນ ກເວຍ, ຜູ້ທີ່ເປັນລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ ແຫ່ງຊາດຂອງອິສຣາແອລ, ດໍາເນີນການຮຽກຮ້ອງໃນວັນຈັນແລ້ວນີ້ກ່ຽວກັບ "ການແກ້ໄຂເພື່ອໃຫ້ມີການຜັກດັນອົບພະຍົບປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດກາຊາອອກໄປ."
ອິສຣາແອລ ໄດ້ຖອນທະຫານຂອງຕົນຝ່າຍດຽວ ແລະພວກຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນເຂດກາຊາອອກໄປຄັ້ງສຸດທ້າຍແມ່ນໃນປີ 2005, ເຊິ່ງເປັນການຍຸຕິການມີໜ້າ ໃນເຂດກາຊາ ທີ່ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນປີ 1967 ນັ້ນລົງ, ແຕ່ຍັງຄົງຮັກສາການຄວບຄຸມຊາຍແດນດັ່ງກ່າວເກືອບທັງໝົດ.