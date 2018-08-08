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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສຫລ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ສາສະດາຈານຈີນ ຖືກຈັບໃນຕອນ ໃຫ້ສຳພາດກັບ ວີໂອເອ

ຕຳຫຼວດໄດ້ຖະຫຼົ່ມເຂົ້າໄປໃນເຮືອນ ແລະຈັບ ທ່ານຊັນ ເວັງກວາງ ສາສະດາຈານທີ່ອອກກິນເບ້ຍບໍານານ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ຊັງດົງ ປະເທດຈີນ.

ລັດຖະບານ​ປະທານາທິບໍດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ
ສາ​ສ​ດາ​ຈານ​ຈີນທີ່ສອນ​ຢູ່ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ ຊັນ ​ເວ​ງກວາງ ທີ່​ໄດ້ອອກ​ບໍານານແລ້ວ
ນັ້ນ ຢູ່ໃສ ​ນັບ​ແຕ່ທ່ານ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ ໃນ​ລະຫວ່າງ ​ການ​ໃຫ້​ສຳພາດ​ສົດ​ແກ່ວີ​ໂອ​ເອ ​ໃນ​ອາ
ທິດ​ແລ້ວ​ນີ້.

​ໂຄສົກະຊວງ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ກ່າວ​ຕໍ່ ວີ​ໂອ​ເອ ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ປະນາມ​ການລ່ວງ
ລະເມີດ ​ສິດທິ​ມະນຸດ ທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ ຂອງຈີນ ​ໂດຍ​ສະ​ເພ​າະ ການ​ກົດ​ຂີ່​ຕໍ່ເສລີ
​ພາບຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ​ການສະ​ແດງ​ອອກ​ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ການ​ຄົບ​ຄ້າ​ສະມາຄົມ ​
ແລະ​ການໂຮມຊຸມນຸມ​ຢ່າງ​ສັນ​ຕິ ​ແລະ​ການ​ກັກ​ຂັງ​ທີ່​ຜິດ​ກົດໝາຍ​ພວກ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ
ບັນດາ​ທະນາຍຄວາມ ນັກ​ຂ່າວ ​ແລະ​ບັນດາ​ຜູ້ນຳ​ກຸ່ມສັງຄົມພົນ​ລະ​ເຮືອນ ທີ່​ຢາກປົກ
ປ້ອງເສລີພາບ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​.”

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຍັງ​ກ່າວ​ວ່າ​ກະຊວງ​ຕ່າງປະ​ເທດ ມີ​ຄວາມ​ພາກພູມ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​
ຂອງ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວວີ​ໂອ​ເອແລະ​ນັກ​ຂ່າ​ວອື່ນໆ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຈີນຜູ້​ທີ່ “​ໄດ້ອຸທິດ​ຊີວິດ​ເຂົາ​
ເຈົ້າ ​ແລະຮັບ​ເອົາ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທີ່​ໃຫຍ່ຫຼວງ ໃນການສືບຕໍ່​ວຽກການ​ທີ່​ສຳ ຄັນນີ້​.”

ສາ​ສດາ​ຈານ​ຊັນ ​ໄດ້​ຖືກ​ສຳພາດ​ສົດ​ ຈາກເຮືອນ​ຂອງ​ທ່ານ ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ຈີ​ນານ ນະຄອນ
ຫຼວງຂອງ​ແຂວງຊານດົງ ທາ​ງພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ປະ​ເທດຈີນ ​ໃນ​ພາສາ​ຈີນ​ກາງ ຢູ່
​ໃນ​ລາຍການ​ໂທລະພາບ ບັນຫາຕ່າງໆ ​ແລະ​ແນ​ວຄິດ ​ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ວັນ​ພຸດ​ທີ່​ຜ່າ​ນມາ.
ທ່ານ​ຊັນ ​ໄດ້​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ຕ່າງໆ​ກ່ຽວກັບໜັງສື​ເປີດ​ຊອງ ທີ່​ທ່ານ​ຂຽນ​ໄປ​ຫາ​ປະທານ​ປະ
​ເທດ​ຈີນ ທ່ານ​ສີ ຈິ້ນ​ຜິ​ງຊຶ່ງໄດ້ຕິຕຽນ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຂອງ​ຈີນ​ແກ່ອາ​ຟຣິ ກາ ​ໃນເວລາ​ທີ່
ມີ​ຄົນ​ທຸກ​ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຈີນ.​

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