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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ລມຕ ການຄ້າ ສະຫະລັດ ກ່າວປ້ອງກັນ ການລົງທຶນ ດ້ານຂົນສົ່ງ ໃນຣັດເຊຍ

ລັດຖະມົນຕີການຄ້າສະຫະລັດ ທ່ານ Wilbur Ross ກ່າວຢູ່ ກອງປະຊຸມ ປະຈຳປີ ສະຫະພັນອຸດສາຫະກຳອັງກິດ ວັນທີ 6 ພະຈິກ 2017.

ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງການ​ຄ້າ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Wilbur Ross ​ໃນ​ວັນຈັນ​ວານ​ນີ້​ໄດ້ກ່າວ
​ປ້ອງ​ກັນ​ທຸລະ​ກິດ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່​ຂອງທ່ານທີ່​ມີສ່ວນພົວພັນກັບວົງ​ໃນ​ຂອງ ປະທານາທິບໍ
ດີຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin ​ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ “ບໍ່ມີ​ການ​ກະທຳ​ຜິດ​ຫຍັງ."

ທ່ານ Ross ອາຍຸ 79 ປີ ມະຫາ​ເສດ​ຖີອຸດສາຫະກຳ ຖືຮຸ້ນ​ 31 ​ເປິ​ເຊັນ ​ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ 2 ຫາ
10 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ​ໃນບໍລິສັດ Navigator Holdings ​ຊຶ່ງເປັນທຸ ລະ​ກິດຂົນ​ສົ່ງທາງທະເລ
ທີ່​ພົວພັນ​ກັບ​ລູກ​ເຂີຍທ່ານ Putin ​ແລະ​ເປັນ​ນັກທຸລະກິດ​ທີ່​ມີອຳນາດຜູ້​ຖືກ​ລົງໂທດຈາກ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ເປັນ​ຄູ່​ຫລິ້ນ judo ຂອງ​ທ່ານ Putin ອີງ​ຕາມເອກ​ກະສາ​ນທີ່ຫາກໍ​ຮົ່ວ
ໄຫລ​ອອກມາ.

​ແຕ່​ວ່າ ທ່ານ Ross ​ເປັນສະມາຊິກ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ຄະນະ​ລັດຖະບານ​ ປະທານາທິ ບໍດີດໍ
​ໂນ​ລ ທຣໍາ ກ່າ​ວຢູ່​ຂ້າ​ງນອກ​ກອງ​ປະຊຸມ​ທຸລະ​ກິດ ​ຢູ່​ໃນ​ນະຄອນຫລວງ​ລອນ​ດອນ​ວ່າ
“ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ​ ສື່​ມວນ​ຊົນ​ໄດ້​ເສກ​ສັນ​ປັ້ນ​ແຕ່ງ​ຫລາຍ​ກວ່າ​ຄວາມ​ຈິງ.”

ທ່ານ Kirill Shamalov ຫົວໜ້າບໍລິຫານ ບໍລິສັດພະລັງງານຣັດເຊຍ ແລະເປັນລູກເຂີຍຄົນນຶ່ງຂອງ ປະທານາທິບໍດີ Putin ກຳລັງຮ່ວມກອງປະຊຸມ ນໍ້າມັນ ແລະແກັສ ແຫ່ງຊາດ ທີ່ນະຄອນຫລວງ Moscow ປະເທດຣັດເຊຍ Russia.
ທ່ານ Kirill Shamalov ຫົວໜ້າບໍລິຫານ ບໍລິສັດພະລັງງານຣັດເຊຍ ແລະເປັນລູກເຂີຍຄົນນຶ່ງຂອງ ປະທານາທິບໍດີ Putin ກຳລັງຮ່ວມກອງປະຊຸມ ນໍ້າມັນ ແລະແກັສ ແຫ່ງຊາດ ທີ່ນະຄອນຫລວງ Moscow ປະເທດຣັດເຊຍ Russia.

​ບໍລິສັດ Navigator ​ໄດ້​ເງິນ​ຫລາຍ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ຕໍ່​ປີ ​ໃນ​ການຂົນ​ສົ່ງ​ແກັສທຳ​ມະ​ຊາດ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ​ພະລັງ​ງານ​ຍັກ​ໃຫຍ່ Sibur ຂອງຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ສ່ວນນຶ່ງແມ່ນເປັນ​ເຈົ້າ​
ຂອງ​ໂດຍທ່ານ Kirill Shamalov ລູກເຂີຍ​ຂອງ​ທ່ານ Putin ທີ່ແຕ່ງງານກັບນາງ
Katerina Tikhonova ​ແລະ Gennady Timchenko ນັກທຸ ລະ​ກິດ​ທີ່​ມີອຳນາດ
​ຜູ້​ເປັນ​ຄູ່ຫລິ້ນ judo ຂອງ​ທ່ານ Putin ອີງ​ຕາມ​ເອກ​ກະສາ​ນ. ທ່ານ Timchenko ​ໄດ້​
ຖືກ​ລົງ​ໂທດ​ຈາກ​ສະຫະລັດ ​ເພາະວ່າ ​ໃນ​ປີ 2014 ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້ຜະ​ໜວກ​ເອົາ​ແຫລມ
Crimea ຂອງ Ukraine ​ແລະການສະໜັບ ສະໜູນໃນເວລາຕໍ່ມາ ພວກແບ່ງ​ແຍກ
​ດິນ​ແດນ​ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫລັງໂດຍຣັດ​ເຊຍ ສູ້​ລົບ​ກັບກຳລັງ​ລັດຖະບານ Kyiv ຢູ່
​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ Ukraine.

ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin (ຊ້າຍ) ແລະນັກທຸລະກິດທີ່ມີອຳນາດ ທ່ານ Gennady Timchenko ຢ້ຽມຢາມໂຮງລະຄອນໃໝ່ Mariinsky Theater ທີ່ນະຄອນ St. Petersburg ປະເທດ Russia ທີ 3 ມິຖຸນາ, 2017.
ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin (ຊ້າຍ) ແລະນັກທຸລະກິດທີ່ມີອຳນາດ ທ່ານ Gennady Timchenko ຢ້ຽມຢາມໂຮງລະຄອນໃໝ່ Mariinsky Theater ທີ່ນະຄອນ St. Petersburg ປະເທດ Russia ທີ 3 ມິຖຸນາ, 2017.

ແຕ່​ວ່າ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ໃຫ້ສຳພາດ​ກັບ​ສອງ​ສະຖານີ​ໂທລະພາບ BBC ​ແລະ Bloomberg
TV ນັ້ນ ທ່ານ Ross ​ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພົວພັນ​
ຂອງ​ທ່ານ ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ຂໍ້​ຕົກລົງ​ກັບບໍລິສັດ Sibur ​ໄດ້​ຈັດ
​ແຈງ​ກ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຢູ່​ໃນ​ຄະນະ​ກຳມະການ Navigator.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ບໍ່​ມີ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ເຂົ້າຫາຄະນະ​ກຳມະການ ບໍ່​ມີ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ເຂົ້າ​ຫາ​ຮຸ້ນ
ສ່ວນ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ມີ​ສ່ວນ​ພົວພັນ ​ກັບ​ການ​ເຈລະຈາຫລືການ​ຕົກລົງໃດໆ. ​ແຕ່ວ່າ​ສິ່ງ
​ສຳຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ກໍ​ຄື ບໍລິສັດ​ເປັນ​ລູກ​ຄ້າ​ຂອງຕົນເອງ Sibur ​ເວລາ​ນັ້ນ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນໄດ້​ຖືກ​ລົງ​
ໂທ​ດ ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ບໍ່ໄ​ດ້ຖືກ​ລົງ​ໂທດ ​ແລະ​ບໍ່​ເຄີຍ​ໄດ້​ຖືກ​ລົງ​ໂທດ​ຢູ່​ໃນ​ເວລາ​ໃດ. ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ​
ໝົດ​ທີ່​ບໍ່​ເຫັນວ່າ​ສົມຄວນ.”

ອ່່່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

US Commerce Secretary Russia
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