ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ ສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ຈີນາ ຣາຍມອນໂດ ຈະເລີ່ມການເດີນທາງຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ເປັນເວລາ 4 ວັນໃນທ້າຍອາທິດນີ້. ການປະກາດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຂຶ້ນບໍ່ດົນຫຼັງຈາກລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ອອກດຳລັດສະບັບນຶ່ງ ທີ່ຫ້າມການລົງທຶນບາງຢ່າງ ຂອງ ສະຫະລັດ ໃນ ຈີນ.
ກະຊວງການຄ້າໄດ້ກ່າວ ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາວ່າ ທ່ານນາງ ຣາຍມອນໂດ ຈະຢ້ຽມຢາມ ປັກກິ່ງ ແລະ ຊຽງໄຮ້ ຈາກວັນທີ 27 ຫາ 30 ສິງຫາ ແລະ ຈະພົບປະກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສລັດຖະບານ ຈີນ ແລະ ບັນດາຜູ້ນຳທຸລະກິດ ອາເມຣິກັນ.
ການເດີນທາງດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການສື່ສານລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ໃນບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາຍພົວພັນການຄ້າລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ຈີນ, ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ທຸລະກິດ ສະຫະລັດ ໄດ້ປະເຊີນ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆສຳລັບໂອກາດ ໃນການຮ່ວມມື, ອີງຕາມຖະແຫຼງຂ່າວຈາກກະຊວງການຄ້າ.
ບັນດານັກວິເຄາະໄດ້ກ່າວວ່າໃນຂະນະທີ່ເສດຖະກິດຂອງ ຈີນ ອາດເປັນບັນຫາໄລຍະຍາວ, ປັກກິ່ງ ຫວັງທີ່ຈະໃຊ້ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນາງ ຣາຍມອນໂດ ເພື່ອຕ່າວປີ້ນ ຄວາມຄິດທີ່ວ່າ ຈີນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເປັນມິດ ຕໍ່ບັນດາບໍລິສັດຕ່າງປະເທດອີກຕໍ່ໄປ, ແຕ່ການເດີນທາງຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວ ອາດບໍ່ນຳເອົາການບັນລຸຄວາມສຳເລັດໃດໆມາ.