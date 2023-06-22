ຜູ້ບັນຊາການທະຫານ ສະຫະລັດ ລະດັບສູງຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວຫາກອງທັບອາກາດ ຣັດເຊຍ ກ່ຽວກັບ ການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ນັກບິນຂອງພວກເຂົາພົວພັນໃນ “ການປະພຶດທີ່ໂງ່ໃນອາກາດ,” ກໍ່ໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງເກີດອຸບັດເຫດ ຫຼື ແມ່ນກະທັ້ງຄວາມຂັດແຍ້ງໃນປະເທດ ຊີເຣຍ.
ພົນໂທ ອາເລັກຊັສ ກຣິນເຄວິຈ, ຜູ້ບັນຊາການກຳລັງປະສົມກອງທັບອາກາດພາຍໃນກອງບັນຊາການສູນກຳລັງສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ວ່າເຮືອບິນລົບ ຣັດເຊຍ ໄດ້ສືບຕໍ່ລະເມີດລະບຽບການ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການຕຳກັນຢູ່ ຊີເຣຍ ຫຼາຍຄັ້ງຕໍ່ມື້, ເຮັດໃຫ້ກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ມີຄວາມສ່ຽງ.
ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການເຕືອນໃນຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາຈາກ ສະຫະລັດ ກໍ່ຕາມ, ທ່ານ ກຣິນເຄວິຈ ໄດ້ກ່າວວ່າການປະຕິບັດການລ່ວງລະເມີດຂອງ ຣັດເຊຍ ເບິ່ງຄືວ່າຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມລາຍງານທາງຄອມພິວເຕີວ່າ “ພວກເຮົາມີກໍລະນີທີ່ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ຫາກໍ່ເກີດຂຶ້ນມື້ເຊົ້ານີ້, ຕາມເວລາໃນ ຊີເຣຍ, ເຊິ່ງເຮືອບິນ ຣັດເຊຍ ໄດ້ເຂົ້າມາໃນໜ່ານຟ້າຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານ ກຣິນເຄວິຈ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ພວກເຮົາມີກໍລະນີມື້ວານນີ້ ແລະ ພວກເຮົາກໍໄດ້ມີກໍລະນີວັນກ່ອນໜ້ານີ້.” ທ່ານເວົ້າວ່າກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ໃນ ຊີເຣຍ ໄດ້ເຫັນການບຸກລຸກແບບນັ້ນສາມຫາສີ່ຄັ້ງຕໍ່ວັນໂດຍເຮືອບິນລົບ ຣັດເຊຍ ທີ່ບັນຈຸອາວຸດທີ່ເປັນລູກປືນຈາກອາກາດສູ່ດິນ ແລະ ລະເບີດຢ່າງຄົບຊຸດ.