ການເຂົ້າຮຽນຢູ່ຕາມວິທະຍາໄລແລະມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຕ່າງໆໃນທົ່ວສະຫະລັດ ໄດ້ຫລຸດລົງ ເປັນປີທີເຈັດລຽນຕິດ ອີງຕາມການສຶກສາ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ສູນກາງຄົ້ນຄວ້າ ນັກສຶກສາແຫ່ງຊາດ Clearinghouse ຊຶ່ງເປັນອົງການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການສຶກສາຂັ້ນສູງທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ກ່າວວ່າ ການເຂົ້າຮຽນໃນຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນລະດູບານໃໝ່ ຂອງປີ 2019 ນີ້ ໄດ້ຫລຸດລົງ 1.7 ເປີເຊັນ ຫຼືມີນັກສຶກສາປະມານ 300,000 ຄົນ ໄດ້ຫລຸດຈາກປີກ່ອນ.
ຈຳນວນທີ່ຫລຸດລົງຫຼາຍທີ່ສຸດ ລາຍງານແຈ້ງວ່າ ມີຂຶ້ນໃນການຮຽນສີ່ປີ ຢູ່ໃນສະຖາບັນຕ່າງໆທີ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ຈຳນວນພວກນັກສຶກສາ ໄດ້ຫຼຸດລົງມາເປັນ 743,536 ຄົນໃນລະດູບານໃໝ່ປີ 2019 ຈາກ 925,532 ຄົນໃນລະດູບານໃໝ່ປີ 2018 ຄືຫຼຸດລົງ 19.7 ເປີເຊັນ. ພວກນັກຮຽນມະຫາ ວິທະຍາໄລ 2 ປີ ໄດ້ຫລຸດລົງ 3.4 ເປີເຊັນ ແລະພວກນັກຮຽນສີ່ປີ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລຂອງຫຼວງ ໄດ້ຫລຸດລົງ 0.9 ເປີເຊັນ.
ແຕ່ໃນອີກດ້ານນຶ່ງນັ້ນ ສະຖາບັນເອກກະຊົນທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລເປັນເວລາສີ່ປີ ຊ້ຳພັດມີລາຍງານວ່າ ການເຂົ້າຮຽນໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ 3.2 ເປີເຊັນຄືມີພວກນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນເພີ້ມຈາກ 3,686,972 ຄົນ ເປັນ 3,803,576 ຄົນ.
ລັດທີ່ມີພວກນັກສຶກສາຫຼຸດລົງຫຼາຍທີ່ສຸດ ແມ່ນລັດຟລໍຣິດາ ຄາລີຟໍເນຍ ແລະອິລລີນອຍ ໃນຂະນະທີ່ ລັດຢູທາ ຈໍເຈຍ ແລະນິວແຮມເຊີ ມີພວກນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນເພີ້ມຂຶ້ນ.
ລາຍງານແຈ້ງວ່າ ມີພວກນັກສຶກສາຊາຍ ຫຼາຍກວ່ານັກສຶກສາຍິງ ໄດ້ຕັດສິນໃຈບໍ່ໄປຮຽນຕໍ່. ການເຂົ້າຮຽນຂອງພວກນັກສຶກສາຊາຍ ໄດ້ຫຼຸດລົງ 2.8 ເປີເຊັນ ເມື່ອສົມທຽບໃສ່ບໍ່ຮອດນຶ່ງເປີເຊັນສຳລັບພວກນັກສຶກສາຍິງ. ລາຍງານເວົ້າວ່າ ເວລານີ້ພວກນັກສຶກສາຍິງແມ່ນປະກອບເປັນ 58 ເປີເຊັນຂອງພວກນັກສຶກສາທີ່ເຂົ້າຮຽນຫຼັງຂັ້ນມັດທະຍົມປາຍທັງໝົດ.
ອົງການດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ຕິດຕາມເບິ່ງການເຂົ້າຮຽນໃນວິຊາຕ່າງໆ ຂອງພວກນັກສຶກສາລະດັບສີ່ປີຫຼືຂັ້ນປະລິນຍາຕີ. ວິຊາຄອມພິວເຕີ້ ແລະຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດ ເປັນວິຊາທີ່ມີຄົນເຂົ້າຮຽນເພີ້ມຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດ ຄືມີ 23,000 ຄົນ ເພີ້ມຂຶ້ນຈາກລະດູບານໃໝ່ປີ 2018 ຫາລະດູບານໃໝ່ປີ 2019.
ວິຊາສິນລະປະແລະວິທະຍາສາດ ການສຶກສາທົ່ວໄປແລະມະນຸດສາດ ມີພວກນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຫລຸດລົງເກືອບ 75,000 ຄົນ ໃນໄລຍະດຽວກັນນີ້ ແລະວິຊາທີ່ພົວພັນກັບທຸລະກິດຕ່າງໆ ກໍມີພວກນັກສຶກສາຂັ້ນປະລິນຍາຕີຫລຸດລົງຄືກັນ ຫຼາຍກວ່າ 21,000 ຄົນ.
ອົງການດັ່ງກ່າວກະປະມານວ່າ ມີພວກນັກສຶກສາ ຂັ້ນປະລິນຍາຕີ ແລະຂັ້ນສູງກວ່ານັ້ນທັງໝົດ 17 ລ້ານ 5 ແສນຄົນ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
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