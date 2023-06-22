ກຳປັ່ນຍາມຝັ່ງສະຫະລັດລຳນຶ່ງ ແລ່ນຜ່ານຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ເມື່ອວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ໃນການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ຈີນບັນລະຍາຍວ່າ “ເປັນການໂຄສະນາໂອ້ ອວດຕໍ່ສາທາລະນະ” ຫລັງຈາກລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ເສັດສິ້ນການຢ້ຽມຢາມລະດັບສູງທີ່ສຳຄັນ ຊຶ່ງມີການຈັບຕາເບິ່ງການຢ້ຽມຢາມປັກກິ່ງ ຢ່າງກວ້າງຂວາງນຶ່ງມື້ກ່ອນນັ້ນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ.
ກຳປັ່ນຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ Stratton ໄດ້ແລ່ນ “ຕາມປົກກະຕິ” ຜ່ານຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ “ຜ່ານນ່ານນໍ້າ ບ່ອນທີ່ມີເສລີພາບໃນການເດີນເຮືອ ແລະພ້ອມທັງການບິນຜ່ານ ອີງຕາມກົດໝາຍສາ ກົນ” ກອງທັບເຮືອທີ 7 ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມທາງການເມືອງຢູ່ຊ່ອງແຄບ ທີ່ແບ່ງແຍກຈີນ ຈາກເກາະໄຕ້ຫວັນຊຶ່ງປົກຄອງໂດຍລັດຖະບານປະຊາທິປະໄຕນັ້ນ ເປັນແຫລ່ງຂອງຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ເລື້ອຍໆ ໃນຂະນະທີ່ປັກກິ່ງເພີ້ມການກົດດັນທາງດ້ານການເມືອງຂອງຕົນ ແລະທາງທະຫານຂອງຕົນ ເພື່ອພະຍາຍາມບັງຄັບໃຫ້ໄຕ້ຫວັນ ຮັບເອົາອະທິ ປະໄຕຂອງຈີນ.
“ການແລ່ນຂອງກຳປັ່ນ Stratton ຜ່ານຊອງແຄບໄຕ້ຫວັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສະຫະລັດມີຄວາມໝັ້ນໝາຍ ຕໍ່ເຂດອິນໂດປາຊິຟິກທີ່ເສລີ ແລະເປີດກວ້າງ. ກອງທັບສະຫະລັດ ໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນ ແລະກຳປັ່ນ ໄປປະຕິບັດງານ ຢູ່ທຸກຫົນແຫ່ງທີ່ກົດໝາຍສາກົນອຳນວຍໃຫ້” ກອງທັບເຮືອທີ 7 ໄດ້ກ່າວເພີ້ມ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ