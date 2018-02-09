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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການຕໍ່ສູ້ ປ້ອງກັນໂຕ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ສຫລ ເຂົ້າໄປພົວພັນ ໃນສົງຄາມ ກາງເມືອງ ຂອງ ຊີເຣຍ

ທະຫານສະຫະລັດເບິ່ງໄປຍັງ ຊາຍແດນເທິກີ ຈາກປ້ອມຍາມ ໃກ້ກັບເມືອງແມນບິຈ ໃນພາກເໜືອຊີເຣຍ ທີ 7 ກຸມພາ, 2018.

ລັດຖະມົນ​ຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານຈິ​ມ ​ແມັດ​ຕິ​ສ ກ່າວ​ວ່າ ສະຫະລັດ​ບໍ່​ໄດ້​
ພະຍາຍາມ​ທີ່ຈະ​ເຂົ້າໄປພົວພັນໃນ​ສົງຄາມ​ກາງ​ເມືອງ​ ທີ່ດຳເນີນມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ
ໃນຊີ​ເຣຍ ຫລັງ​ຈາກ​ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງແນວໂຮມ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງ
ສະຫະລັດ ​ໄດ້ສັງຫານກຳລັງນິຍົມລັດຖະບານ ປະມານ 100 ຄົນ ​ທີ່​ໄດ້​ໂຈມ​ຕີ​ກຳລັງ​ປະຊາທິປະ​ໄຕໃນ​ຊີ​ເຣຍທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫລັງຈາກແນວ ​ໂຮມນັ້ນ​.

ທ່ານ​ແມັດ​ຕິ​ສກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ເປັນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ໂຕ ມັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້
ເຂົ້າໄປ​ພົວພັນ​ໃນ​ສົງຄາມ​ກາງ​ເມືອງ​ຂອງຊີ​ເຣຍ.”

ທ່ານ​ແມັດ​ຕິ​ສກ່າວ​ວ່າ ກຳລັງ​ສະໜັບສະໜູນ​ລັດຖະບານຈຳ​ນວນ​ 300 ຄົນ​ໄດ້​ໂຈມ​ຕີ
ກອງ​ບັນຊາ​ການຂອງກຳລັງ​ປະ​ຊາ​ທິປະ​ໄຕ​ຊີ​ເຣຍຫຼື SDF ​ໃກ້​ກັບ​ເມືອງ​ Deir el-Zour
ຂອງຊີ​ເຣຍ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ​ແຕ່​ໄດ້​ຖອຍຄືນຫລັງ​ຈາກກຳ ລັງແນວໂຮມ ພາຍໃຕ້​ການນຳພາ​ຂອງສະຫະລັດ ທຳລາຍ​ປືນ​ໃຫຍ່ແລະ​ລົດ​ຖັງ​ສອງ​ຄັນຂອງພວກເຂົາ.

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ່ທ່ານຈິມ ແມັດຕິສ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ທີ່ທຳນຽບຂາວ.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ່ທ່ານຈິມ ແມັດຕິສ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ທີ່ທຳນຽບຂາວ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ຕື່ມວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເຊື່ອວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ໃນປັດຈຸບັນ​ນີ້ ຢູ່ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ
​ຂອງ​ແມ່​ນໍ້າ. ທີ່​ໝາຍ​ເຖິງ​ແມ່​ນໍ້າ​ຢູ​ເຟຣຕິສ ທີ່ມີໜ້າທີ່ໃນອັນທີ່ຮ້ອງ​ວ່າ"​ຫລຸດຜ່ອນ​ການ
​ຂັດ​ແຍ້​ງ” ໃນເຂດຊາຍ​ແດນ ​ລະຫວ່າງທະຫານລັດຖະບານຊີເຣຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບ
ສະໜູນ ຈາກຣັດ​ເຊຍ ​ແລະກຳລັງ SDF ທີ່​ສະຫະ ລັດ​ສະໜັບສະ​ໜູນຊຶ່ງກຳລັງສູ້​ລົບ​
ເພື່ອ​ຂັບ​ໄລ່​ພວກ​ນັກ​ລົບ​ຂອງກຸ່ມລັດ​ອິສລາມອອກໄປຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວ.

ສະມາຊິກສະພາສູງ ພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານທິມ ເຄນ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານທິມ ເຄນ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ໃຫ້ຄຳ​ແນະ​ນຳ ​ແລະ​ການຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ແກ່ກຳລັງ SDF ແລະຈຳນວນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ປົນຢູ່ກັບກຳລັງດັ່ງກ່າວ ​ໃນ​ເວລາທີ່​ໂຈມ​ຕີ​ຢູ່​ແຂວ​ງ Deir el-Zour
ເລີ້ມຂຶ້ນ​. ບໍ່​ມີຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ​ແຕ່ສະມາຊິກ ຂອງກຳລັງ SDF ຄົນ​ນຶ່ງ
​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ຈາກ​ການ​ໂຈມ​ຕີ ອີງຕາມຄຳເວົ້າ​ຂອງພວກເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່.

ທ່ານທິມ ​ເຄນ ສະມາຊິກ​ໃນຄະນະກຳມະການ ​ຄວາມ​ສຳພັນກັບ​ຕ່າງປະ​ເທດແລະ​ຄະ
ນະ​ກຳມະການກອງທັບ​ສະພາ​ສູງ ​ໄດ້​ຕິຕຽນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງອາກາດ ຂອງ​ສະຫະລັດ.

US Airstrikes on Syrian Government-backed Forces New Twist to Syrian War
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ທ່ານ​ເຄນ​ກ່າວ​ວ່າ “​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ດີ​ໃຈ ​ທີ່​ບໍ່​ມີທະຫານສະຫະລັດ ​ຫລື ​ກຳລັງ
ແນວ​ໂຮມ​ໄດ້ຮັບອັນ​ຕະລາຍ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ທີ່ສຸດວ່າ ລັດ
ຖະບານ​ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາມີ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈທີ່ຈະ​ເຂົ້າ​ໄປ​ພົວພັນໃນການຂັດ​ແຍ້​ງ ໂດຍ
ປາ​ດສະ​ຈາກການລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຂອງ​ລັດຖະສະພາ ຫລືມີ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ຈະແຈ້ງ​.”

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