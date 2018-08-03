ສະຫະລັດກຳລັງເບິ່ງການຊ້ອມລົບທາງທະເລຂອງອີຣ່ານຢ່າງໃກ້ຊິດຢູ່ໃນອ່າວເປີເຊຍ
ແລະຈະຮັກສາເສລີພາບໃນການເດີນເຮືອຜ່ານທາງຍຸດທະສາດ ທີ່ອີຣ່ານ ຂົ່ມຂູ່ຈະກີດ
ກັ້ນ, ອີງຕາມຄໍາເວົ້າຂອງຫົວໜ້າກອງທັບເຮືອທີ່ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ຫົວໜ້າການປະຕິບັດງານກອງທັບເຮືອ ນາຍພົນຈອນ ຣິດຈາດຣສັນ ກ່າວຢູ່ໃນການໃຫ້
ສຳພາດພິເສດວ່າ “ເຂົາເຈົ້າກໍາລັງເຮັດການຊ້ອມລົບ. ພວກເຮົາກຳລັງຕິດຕາມເບິ່ງຢ່າງ
ໃກ້ຊິດ. ແນ່ນອນ ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ຮັກສາເສລີພາບຂອງການເດີນເຮືອຜ່ານຊ່ອງແຄບ
ຮໍມຸສ ທີ່ສຳຄັນສຸດແຫ່ງນັ້ນ.”
ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດປ້ອງກັນກົດການສັນຈອນທາງທະເລທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນຜ່ານ
ສ່ອງແຄບນັ້ນ. ໂດຍທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກສຸດຂອງອ່າວເປີເຊຍ ສ່ອງແຄບຮໍມຸສ
ແມ່ນເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງສິນຄ້າອອກທີ່ສຳຄັນສຸດຂອງໂລກແຫ່ງນຶ່ງ. ໜ່ວຍພິທັກທະເລປະ
ຕິວັດອິສລາມຂອງອີຣ່ານ ຫວ່າງມໍ່ມານີ້ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະຕັນສ່ອງແຄບໄວ້ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່
ສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ກຳປັ່ນຫຼາຍສິບລຳອຂງອີຣ່ານໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອຊ້ອມ
ລົບທາງທະຫານ.
ຖ້າຫາກອີຣ່ານຕັດເສັ້ນທາງການຄ້າເສລີດັ່ງກ່າວ ນາຍພົນຣິດຣຈາດສັນ ກ່າວວ່າ ກອງ
ທັບເຮືອສະຫະລັດ ແລະ ບັນດາປະເທດພັນທະມິດທີ່ປະຕິບັດງານຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ
ຈະ “ສາມາດຮັບມືກັບການຂົ່ມຂູ່ນັ້ນໄດ້.”
ທ່ານກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອອີກວ່າ “ຖ້າຫາກພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ກໍາລັງແຮງຂຶ້ນ ເອີພວກເຮົາ
ກໍຢູ່ທ່າທີທີ່ທີ່ຈະທໍາການຕອບໂຕ້ຄືນ ແລະກໍຈະປະຕິບັດການດັ່ງນັ້ນ.”
ນັບແຕ່ເດືອນມີນາເປັນຕົ້ນມາ ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ມີກໍາປັ່ນທີ່ບັນທຸກ ເຮືອບິນຢູ່
ໃນຂົງເຂດ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ງກັນຊາດຂອງສະຫະລັດເວົ້າວ່າ ເຮືອລົບພິຄາດທີ່ທໍາລາຍ
ລູກສອນໄຟ USS The Sulivans ຢູ່ໃນອ່າວເປີເຊຍ ແລະກໍ່າປັ່ນຫລາຍໆລໍາກໍາລັງສົ່ງ
ໄປປະຕິບັດງານຢູ່ໃນ ບາເຣນ.
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