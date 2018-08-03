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ກອງທັບ​ເຮືອ ສຫລ ກ່າວວ່າ ຕົນກຳລັງສິ້ງຊ້ອມ ເບິ່ງການຊ້ອມລົບ ຂອງ ອີຣ່ານ ຢ່າງໃກ້ຊິດ

ກຳປັ່ນລົບ ອີຣ່ານ ອາລບຣໍ ທີ່ເຫັນຢູ່ໃນຊ່ອງແຄບຮໍມຸສ ທາງພາກຕາ ເວັນອອກຂອງອ່າວເປີເຊຍໃນວັນທີ 17 ເມສາ 2015

ສະຫະ​ລັດ​ກຳລັງ​ເບິ່ງການ​ຊ້ອມ​ລົບ​ທາງ​ທະ​ເລ​ຂອງ​ອີຣ່ານຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດຢູ່​ໃນ​ອ່າວ​ເປີ​ເຊຍ
​ແລະ​ຈະ​ຮັກສາ​ເສລີພາບໃນການ​ເດີນ​ເຮືອ​ຜ່ານ​ທາງຍຸດ​ທະ​ສາດ ທີ່​ອີຣ່ານ ຂົ່ມຂູ່​ຈະ​ກີດ
​ກັ້ນ, ອີງຕາມຄໍາເວົ້າຂອງ​ຫົວໜ້າ​ກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ທີ່ກ່າວ​ຕໍ່ ວີ​ໂອ​ເອ ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້​.

​ຫົວໜ້າ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ກອງທັບ​ເຮືອ ນາຍ​ພົນ​ຈອນ ຣິດຈາດຣສັນ ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ໃຫ້
​ສຳພາດ​ພິ​ເສດ​ວ່າ “​ເຂົາ​ເຈົ້າກໍາລັງ​ເຮັດ​ການ​ຊ້ອມ​ລົບ​. ພວກ​ເຮົາກຳລັງ​ຕິດຕາມເບິ່ງ​ຢ່າງ
​ໃກ້ຊິດ. ​ແນ່ນອນ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສືບຕໍ່​ຮັກສາ​ເສລີພາບ​ຂອງການ​ເດີນ​ເຮືອຜ່ານ​ຊ່ອງ​ແຄບ
​ຮໍມຸສ ທີ່​ສຳຄັນສຸດແຫ່ງນັ້ນ.”

ກອງທັບ​ເຮືອ​ສະຫະລັດ​ປ້ອງ​ກັນກົດ​ການ​ສັນ​ຈອນ​ທາງ​ທະ​ເລທີ່​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ຄົນຜ່ານ​
ສ່ອງ​ແຄບນັ້ນ. ໂດຍທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ທາງ​ພາກຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຸດ​ຂອງ​ອ່າວ​ເປີ​ເຊຍ ສ່ອງ​ແຄບ​ຮໍມຸສ
​ແມ່ນເສັ້ນທາງຂົນ​ສົ່ງ​ສິນຄ້າ​ອອກ​ທີ່​ສຳຄັນ​ສຸດ​ຂອງ​ໂລກແຫ່ງນຶ່ງ​. ໜ່ວຍພິທັກທະເລປະ
​ຕິ​ວັດ​ອິສລາມຂອງອີຣ່ານ ຫວ່າງ​ມໍ່​ມາ​ນີ້​ໄດ້​ຂົ່ມຂູ່​ທີ່​ຈະ​ຕັນ​ສ່ອງ​ແຄບໄວ້ ​ແລະ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່
​ສະຫະລັດ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່ວີ​ໂອ​ເອວ່າ ກຳ​ປັ່ນ​ຫຼາຍ​ສິບ​ລຳ​ອຂງອີຣ່ານໄດ້​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ເພື່ອ​ຊ້ອມ
​ລົບ​ທາງ​ທະຫານ.

​ຖ້າ​ຫາກ​ອີຣ່ານຕັດ​ເສັ້ນທາງ​ການ​ຄ້າ​ເສລີດັ່ງກ່າວ ນາ​ຍພົນ​ຣິດຣຈາດ​ສັນ ກ່າວ​ວ່າ ກອງ
ທັບ​ເຮືອ​ສະຫະລັດ ​ແລ​ະ ບັນດາປະເທດ​ພັນທະ​ມິດທີ່​ປະຕິບັດ​ງານຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດດັ່ງກ່າວ
ຈະ “ສາມາດ​ຮັບ​ມືກັບ​ການ​ຂົ່ມຂູ່​ນັ້ນໄດ້.”

ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່ ວີ​ໂອ​ເອອີກວ່າ “ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ໄດ້ໃຊ້ກໍາລັງ​ແຮງ​ຂຶ້ນ ເອີພວກ​ເຮົາ
ກໍ​ຢູ່​ທ່າທີທີ່ທີ່​ຈະທໍາການ​ຕອບ​ໂຕ້ຄືນ ​ແລະກໍຈະ​ປະຕິບັດການ​ດັ່ງນັ້ນ​.”

ນັບແຕ່ເດືອນມີນາເປັນຕົ້ນມາ ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ມີກໍາປັ່ນທີ່ບັນທຸກ ເຮືອບິນຢູ່
ໃນຂົງເຂດ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ງກັນຊາດຂອງສະຫະລັດເວົ້າວ່າ ເຮືອລົບພິຄາດທີ່ທໍາລາຍ
ລູກສອນໄຟ USS The Sulivans ຢູ່ໃນອ່າວເປີເຊຍ ແລະກໍ່າປັ່ນຫລາຍໆລໍາກໍາລັງສົ່ງ
ໄປປະຕິບັດງານຢູ່ໃນ ບາເຣນ.

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