ສະຫະລັດໄດ້ເລີ້ມໃຊ້ເງິນຫຼາຍລ້ານໂດລາເພື່ອເກັບກວາດ ຖານທັບອາກາດຢູ່ໃນ
ຫວຽດນາມ ທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ໃຊ້ຢູ່ໃນສົງຄາມ ຫວຽດນາມ ເພື່ອເກັບມ້ຽນສານເຄມີ
ສີສົ້ມ ຫຼື Orange ທີ່ເປັນຜິດຮ້າຍແຮງ.
ໂຄງການ 183 ລ້ານໂດລາ ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ຢູ່ສະໜາມບິນ ບຽນ ຮົວ ຢູ່
ນອກນະຄອນ ໂຮຈີມິນ, ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນ 40 ປີ ຫຼັງຈາກສົງຄາມໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ. ບຽນ ຮົວ
ແມ່ນບ່ອນເກັບມ້ຽນທີ່ສຳຄັນແຫ່ງນຶ່ງຂອງສານເຄມີພິດນັ້ນ.
ສະຫະລັດ ໄດ້ສີດສານເຄມີສີສົ້ມ 80 ລ້ານລິດ ໃສ່ທົ່ວຫວຽດນາມໃຕ້ ໃນລະຫວ່າງ
ປີ 1962 ຫາ 1971 ເພື່ອທຳລາຍການປົກຄຸມໂດຍຕົ້ນໄມ້ ແລະອາຫານຂອງກອງ
ໂຈນຄອມມິວນິສ.
ສານເຄມີ ສີສົ້ມ ທີ່ຖືກເກັບໄວ້ຢູ່ບຽນ ຮົວ ເຊື່ອວ່າໄດ້ຮົ່ວຊຶ່ມລົງດິນທີ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມ,
ຕະກອນ ແລະ ບັນດາແມ່ນ້ຳ.
ສານເຄມີ Orange ບັນຈຸສານພິດໄດອົກຊິນ ແລະ ຖືກເຊື່ອມໂຍງອັດຕາການເປັນ
ໂຣກມະເຮັງເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ການເກີດລູກເສຍອົງຄະຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍ
ຊົ່ວຄົນ.
ໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ ສະຫະລັດໄດ້ສຳເລັດໂຄງການເກັບກວາດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ
ຢູ່ສະໜາມບິນ ດາຫນັງ ທີ່ມີມູນຄ່າ 110 ລ້ານໂດລາ.
ຈຳນວນສານຜິດຢູ່ ບິນ ຮົວ ມີສູງກວ່າສີ່ເທົ້າກວ່າຈາກຈຳນວນທີ່ຖືກເກັບກວາດ ຢູ່
ສະໜາມບິນດານັງ.
ລັດຖະບານສະຫະລັດ ແລະ ບໍສັດຜະລິດສານເຄມີ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບໃດໆ. ແລະເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ສະເໜີການຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ຊາວ ຫວຽດນາມ ຜູ້
ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສານເຄມີ ສີສົ້ມນັ້ນ. ທະຫານຜ່ານເສິກ ສະຫະລັດ ແມ່ນ
ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ ສຳລັບການສຳພັດກັບສານເຄມີ ສີສົ້ມ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1991
ເປັນຕົ້ນມາ.
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