ສຫລ ຂະຫຍາຍ ການລົງໂທດ ຕໍ່ຕາໜ່າງ ການເງິນ ກຸ່ມລັດອິສລາມ

ສະຫະລັດໄດ້ເພີ້ມທະວີການກົດດັນຕໍ່ກຸ່ມປະຕິບັດງານແລະພວກອຳນວຍຄວາມສະ
ດວກ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມລັດອິສລາມທັງໃນລະດັບຂົງເຂດແລະທ້ອງຖິ່ນ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນ ຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອຈະດັບມອດເສັ້ນຊີວິດທາງດ້ານການເງິນຢູ່ໃນໂລກ ຂອງກຸ່ມ
ດັ່ງກ່າວ.
ກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດໃນວັນສຸກວານນີ້ ໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບການລົງໂທດ
ຫຼາຍໆຢ່າງ ຕໍ່ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະບໍລິສັດຈຳນວນນຶ່ງ ນັບແຕ່ ໂຊມາເລຍ ເທີກີ ໄປຫາ
ຟີລິບປິນໂດຍເວົ້າວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການປຸກລະດົມ
ຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ແນໃສ່ຕາໜ່າງທີ່ຊ່ອຍໃຫ້ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມເຂົ້າເຖິງການ
ເງິນ ອາວຸດ ແລະແມ່ນກະທັງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ.
ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະສືບ
ລັບການເງິນ ທ່ານຊິກອລ ແມນແດລເກີ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ທີ່ໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ຂອງກຸ່ມ
ກໍ່ການຮ້າຍນີ້ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ ທີ່ຕົກ ເປັນເປົ້າໝາຍ
ແມ່ນມີສ່ວນ ໃນການເຮັດໃຫ້ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍໄອຊິສແຜ່ຂະຫຍາຍໄປເຖິງເຂດຕ່າງໆ ຂອງໂລກ.”
ຢ່າງໜ້ອຍ ມີສ່ວນບຸກຄົນຜູ້ນຶ່ງແລ້ວ ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມໂຕໄວ້.
ທ້າວອັບດູລພັດຕາ ແອັສກາລອນ ອາບູບາກາ ໄດ້ຖືກຈັບ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຟີລິບປິນ ທີ່ສະໜາມບິນມະນີລາ ໃນເດືອນກັນຍາປີກາຍ ຫຼັງຈາກໄດ້ເດີນທາງໄປແຕ່ຊາອຸດີ
ອາຣາເບຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດເວົ້າວ່າ ທ້າວອາບູບາກາ ໄດ້້ເຮັດວຽກໃຫ້ກັບພວກໄອຊິສຢ່າງ
ໜ້ອຍມາແຕ່ຕົ້ນປີ 2016 ແລະຊ່ອຍໂອນເງິນຫຼາຍສິບພັນໂດລາ ໄປໃຫ້ເຄືອຂ່າຍ
ຂອງກຸ່ມໄອຊິສໃນຟີລິບປິນ. ຄາດກັນວ່າ ຜູ້ກ່ຽວຍັງໄດ້ເຮັດວຽກ ໃຫ້ເຄືອຂ່າຍ ຊຶ່ງ
ຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມ ທ້າວອິສນີລອນ ຮາປີລອນ ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວນັ້ນ ໃນການຊອກ
ຫາຊື້ອາວຸດແລະດິນລະເບີດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການເງິນ ຍັງໄດ້ລົງໂທດນັກທຸລະກິດ 2 ຄົນ ຜູ້ນຶ່ງຢູ່ເທີກີແລະອີກ
ຜູ້ນຶ່ງຢູ່ໂຊມາເລຍ.
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