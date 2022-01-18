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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຜູ້ນຳ​ດ້ານສິດທິພົນລະເຮືອນຂອງ ສຫລ ຜັກ​ດັນ​ໃຫ້​ມີການ​ປ່ຽນ​ແປງ ກ່ຽວ​ກັບ ​ສິດໃນ​ການ​ປ່ອນ​ບັດ ໂດຍທັງ​ໝົດເລີຍ

​ພວກ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວດ້ານສິດທິພົນລະເຮືອນຂອງສະຫະລັດຈັດ​ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ແບບ​ສັນ​ຕິເທິງ​ຂົວ Frederick Douglass Memorial ເພື່ອ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ພວກສັງ​ກັດພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດຮັບ​ຜ່ານ​ກົດ​ໝາຍປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ໃນ​ການ​ປ່ອນ​ບັດໃນ​ວັນພັກ Martin Luther King Jr. ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ, 17 ມັງ​ກອນ, 2022.

ລູກຫລານຂອງຜູ້ນຳ​ດ້ານສິດທິພົນລະເຮືອນຂອງສະຫະລັດ, ທ່ານມາ​ຕິນ ລູ​ເທີ ຄິງ ຈູ​ເນຍ ແລະພວກສະໜັບສະໜຸນເຂົາ​ເຈົ້າ ໄດ້ພາກັນເດີນ​ຂະ​ບວນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະມາ ຊິກສະພາສູງຈາກ ພັກເດໂມແຄຣັດເອົາຊະ ນະພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ເປັນຝ່າຍຄ້ານ ແລະການຂັດ ຂວາງຢູ່ພາຍໃນຄະນະຂອງຕົນເອງ ເພື່ອຜັກ​ດັນໃຫ້ມີ​ການປ່ຽນ​ແປງ​ທັງ​ໝົດໃນລ​ະ​ດັບ​ຊາດ ກ່ຽວ​ກັບ​ສິດ​ໃນ​ການ​ປ່ອນ​ບັດລົງຄະແນນສຽງ.

​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້ໄປ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ໃນ​ວັນ​ພັກ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ເພື່ອ​ສະ​ເຫຼີ​ມສະຫຼອງ​ວັນເກີດ​ຄົບຮອບ 93 ປີຂອງທ່ານ. ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ຄັ້ງ​ນີ້​ໄດ້​ມີຂຶ້ນ​ບໍ່​ພໍ​ເທົ່າ​ໃດ​ມື້​ຫລັງ​ຈາກ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດສອງ​ຄົນ ຄືທ່ານ​ນາງ ຄ​ຣິ​ສ​ເຕັນ ຊີ​ເນ​ມາ (Kyrsten Sinema) ​ແລະທ່ານ​ໂຈ ແມນ​ຈິນ (Joe Manchin) ເວົ້າ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຄັດຄ້ານ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ທີ່​ຈະ​ປ່ຽນແປງ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ດ້ານ​ນິ​ຕິ​ບັນ​ຍັດໃນສະພາ​ທີ່​ມີ​ສະ​ມາ​ຊິກ 100 ຄົນ ທີ່​ແຕກ​ແຍກ​ກັນ​ເພື່ອ​ໃຫ້ພວກ​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ​ກຳນົດ​ລະບຽບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ແຫ່ງ​ຊາດທີ່​ເປັນ​ເອກະ​ພາບ​ກັນຕໍ່​ການ​ຄັດຄ້ານ​ຂອງສະມາຊິກສະພາສູງຈາກ​ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ​ທັງ​ໝົດ 50 ທ່ານນັ້ນ.

ລູກຊາຍຂອງທ່ານ​ຄິງ, ທ່ານມາ​ຕິນ ລູ​ເທີ ຄິງ ທີ III, ພັນລະຍາຂອງທ່ານ ຄືທ່ານ​ນາງ​ອາ​ເດ​ຣຍ ວໍ​ເຕີ​ສ໌ ຄິງ (Arndrea Waters King), ແລະລູກສາວທີ່​ຍັງ​ເປັນໄວລຸ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ນາງໂຢ​ລັນ​ດາ ເຣນ​ນີ ຄິງ (Yolanda Renee King) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເດີນ​ຂະ​ບວນກັບນັກເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໃນຂະນະທີ່ ພວກເຂົາເຈົ້າຍ່າງທ່າມ​ກາງອາກາດໜາມເຢັນຂ້າມຂົວເຟີ​ເດິ​ຣິກ ດັກ​ກ​ລາ​ສ ເມມ​ມໍ​ຣຽ​ລ (Frederick Douglass Memorial) ທີ່ເປັນສັນຍາລັກຂອງການສະຫນັບສະ​ໜຸນຂອງສະພາສໍາລັບມາດ​ຕະ​ການໂຄງ​ຫລ່າງພື້ນຖານທີ່​ເປັນ​ເງິນ 1 ພັນ 200 ຕື້ໂດລານັ້ນ.

ເບິ່ງວີ​ດິ​ໂອ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ ທີ່​ຜະ​ລິດ​ໂດຍ Laurel Bowman:

US Marks Birthday of Civil Rights Icon as Voting Rights, Racial Justice Remain Central to Country’s Politics
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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານຄິງກ່າວຕໍ່ຝູງຊົນວ່າ "ທ່ານປະສົບຜົນສໍາເລັດກັບໂຄງຫລ່າງພື້ນຖານ, ເຊິ່ງ ເປັນສິ່ງທີ່ດີເລີດ," ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານໃຊ້ພະລັງແບ​ບດຽວກັນນີ້ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຊາວອາເມຣິກັນທຸກຄົນມີສິດເລືອກຕັ້ງໂດຍ​ປາ​ດ​ສະ​ຈາກຂໍ້ຈຳ ກັດ​ໃດໆ.

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບ​ເດັນກ່າວຄຳປາໄສ ຜ່ານທາງວີດີໂອວ່າ ຊາວອາເມຣິກັນຕ້ອງມີ​ຄວາມ​ມຸ້ງໝັ້ນຕໍ່ວຽກງານທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດຂອງທ່ານ​ມາ​ຕິນ ລູ​ເທີ ຄິງ ຈູ​ເນຍ ເພື່ອໃຫ້ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ແລ້ວ, ໃຫ້​ມີຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະໃຫ້​ການປົກປ້ອງແກ່ "ສິດທິອັນສັກສິດ ໃນການປ່ອນ​ບັດລົງຄະແນນສຽງ ຊຶ່ງເປັນສິດທີ່ບັນດາສິດອັນອື່ນໆ ຈະໄຫລຕາມ​ກັນມາ."

ທ່ານໄບ​ເດັນກ່າວອີກ​ວ່າ “ມັນ​ເຖິງ​ເວລາ​ແລ້ວ ​ທີ່​ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທີ່​ຖືກ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາຕ້ອງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢືນ​ຢູ່​ຈຸດ​ໃດ. "ມັນເຖິງ ເວລາແລ້ວທີ່ຊາວອາເມຣິກັນທຸກຄົນຕ້ອງລຸກຂຶ້ນ, ເວົ້າອອກມາ, ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນໄດ້ ຍິນວ່າເຈົ້າຢືນຢູ່ຈຸດ​ໃດ?"

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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