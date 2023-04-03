ຄົນສັນຊາດອາເມຣິກັນ ທີ່ໄດ້ຍ້າຍຄອບຄົວຂອງລາວໄປຢູ່ປະເທດຊີເຣຍ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມ ໄດ້ຖືກຕັດສິນໃຫ້ຕິດຄຸກ 20 ປີ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ບັນທຶກຂອງສານ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ້າວເອັມຣານ ອາລີ ອາຍຸ 55 ປີ ຊຶ່ງເປັນຄົນສັນຊາດອາເມຣິກັນ ເກີດຢູ່ທີ່ໝູ່ເກາະຕຣີນີແດດແລະໂຕບາໂກ ໄດ້ຖືກຕັດສິນໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາທີ່ສານລັດຖະບານກາງ ຢູ່ນະຄອນໄມອາມີ.
ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຍອມຮັບຜິດໃນເດືອນພະຈິກປີກາຍໃນການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອສະໜອງການສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານວັດຖຸໃຫ້ແກ່ອົງການກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງປະເທດ. ອີງຕາມບັນທຶກຂອງສານແລ້ວ ທ້າວອາລີ ໄດ້ຍ້າຍຄອບຄົວຂອງລາວໄປຢູ່ປະເທດຊີເຣຍ ໃນວັນທີ 25 ມີນາ 2015.
ໄອຍະການກ່າວວ່າ ລາວໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ສານຊາບໂດຍຕົວະວ່າ ພວກລູກຂອງລາວໄປພັກຜ່ອນທີ່ນັ້ນ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ແມ່ນຕັ້ງໃຈເຂົ້າຮ່ວມກັບກຸ່ມລັດອິສລາມ. ທ້າວອາລີ ແລະລູກຊາຍອາຍຸ 22 ຂອງຂອງລາວ ໄດ້ເຂົ້າມອບໂຕຕໍ່ກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ໃກ້ກັບເມືອງບັກຮຸສ ໃນເດືອນມີນາປີ 2019 ໃນລະຫວ່າງການສູ້ລົບທີ່ແກ່ຍາວຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມເພື່ອຮັກສາດິນແດນຂອງຕົນໄວ້ຢູ່ໃນປະເທດຊີເຣຍ.