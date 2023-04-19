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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ໃນຫຼາຍເມືອງຂອງສະຫະລັດ ມີໜ້ອຍກວ່າໄລຍະສອງປີທີ່ຜ່ານມາ

ແຟ້ມຮູບ-ເຈົ້າໜເາທີ່ຕໍາຫຼວດຂອງນະຄອນນິວຢອກ (NYPD) ນັ່ງໃນລົດ ຢູ່ດ້ານນອກຫ້ອງການຂອງານເມືອງ ໃນນະຄອນນິວຢອກ, ວັນທີ 29 ມີນາ 2023.

ຄວາມຈິງກ່ຽວກັບເມືອງຕ່າງໆ ອາເມຣິກາ ເຖິງແມ່ນຈະມີຄວາມເຊື່ອກັນຢ່າງ ຫຼວງຫຼາຍ, ມັນໄດ້ມີຄວາມຮຸນແຮງເກີດ​ຂຶ້ນໜ້ອຍກວ່າສອງສາມປີກ່ອນໜ້ານີ້.

ຄວາມຮຸນແຮງໄດ້ຫຼຸດລົງມາໄປທົ່ວຫຼາຍສິບເມືອງ ລຸນຫຼັງການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງ ການຍິງກັນ, ການຄາດ​ຕະ​ກຳ ແລະການປຸ້ນຈີ້ກັນທີ່ຖືກກະ​ຕຸ້ນ​ໂດຍການລະ ບາດໃຫຍ່ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນໄລຍະປີ 2020-2021.

ໂດຍສັງເກດເບິ່ງນະຄອນນິວຢອກ, ເຊິ່ງເປັນເມືອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະການປະ ເມີນກ່ຽວກັບອາຊະຍາກໍາບາງຢ່າງ ມີລັກສະນະຄືວ່າຈະເກີດຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ ເມືອງອື່ນໆ.

ໃນຕົວຢ່າງຂອງເມືອງນຶ່ງພົບວ່າ ມີການຄາດຕະກໍາກັນເກີດຂຶ້ນຢ່າງຮຸນແຮງ ຮອດ 50 ເປີເຊັນໃນປີ 2020 ແລະປີ 2021. ແຕ່ໃນປີທີ່ຜ່ານມາພົບວ່າ ຈໍານວນດັ່ງກ່າວໄດ້ຫລຸດລົງມາ 11 ເປີເຊັນ ເປັນຈໍານວນ 433 ຄົນ, ແລະ ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຈໍານວນດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ຫຼຸດລົງຕື່ມອີກ 7 ເປີເຊັນ ມາເປັນ 133 ຄົນ, ອີງຕາມລາຍງານຈາກຂໍ້ມູນຂອງຕໍາຫຼວດປະຈໍາເມືອງດັ່ງກ່າວ.

ແນວ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ​ອັດ​ຕາ​ການ​ຄາ​ດ​ຕະ​ກຳ​ຂອງເມືອງແຫ່ງນັ້ນ ຈະຍັງຄົງເປັນຈໍາ ນວນຫຼາຍກວ່າຊ່ວງເວລາກ່ອນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ, ແຕ່ມັນກໍຍັງມີຈໍານວນທີ່ຕໍ່າກວ່າຊຸມປີ 1990 ເມື່ອຂໍ້ມູນໄດ້ມີການບັນທຶກວ່າ ຈໍານວນຜູ້ເຄາະຮ້າຍແມ່ນມີຫຼາຍກວ່າ 2,200 ຄົນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງ ທ່ານເດວິດ ເຄັນເນດີ (David Kennedy) ນັກອາຊະຍາກໍາວິທະຍາຢູ່ ວິທະຍາໄລ ຈອນ ເຈ (John Jay) ທີ່ສຶກສາກ່ຽວກັບກົດໝາຍທາງອາຍາ ໃນລັດນິວຢອກ.

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