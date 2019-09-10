ອົງການສືບລັບຂອງລັດຖະບານກາງ ຫລື CIA ຂອງສະຫະລັດ ມີແຫລ່ງໃຫ້ຂໍ້ມູນລັບ ທີ່ເຂົ້າເຖິງວັງເຄຣັມລິນໄດ້ ທີ່ມີບົດບາດຕົ້ນຕໍໃນການປະເມີນວ່າປະທານາທິບໍດີ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ໃຊ້ອິດທິພົນຕໍ່ການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ແນໃສ່ການເລືອກຕັ້ງໃນປີ 2016 ຂອງສະຫະລັດ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງໜັງສືພິມ New York Times ແລະ CNN ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ອົງການຂ່າວທັງສອງ ຕ່າງກໍບໍ່ໄດ້ລະບຸແຫຼ່ງຂ່າວຂອງຕົນດ້ວຍການອອກຊື່ແຕ່
ອົງການຂ່າວຣັດເຊຍຫຼາຍໆອົງການ ໄດ້ເວົ້າເຖິງແຫຼ່ງຂ່າວເຫຼົ່ານີ້.
ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໂຄສົກຂອງວັງເຄຣັມລິນ ທ່ານດະມີຕຣີ ເພັດຄັອບກ່າວວ່າ ບຸກຄົນທີ່ລະບຸຊື່ໂດຍອົງການຂ່າວຣັດເຊຍນັ້ນໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍແທ້ ແຕ່ບໍ່ມີຕຳແໜ່ງລະດັບສູງ ແລະບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໂດຍກົງ ກັບປະທານາທິບໍດີປູຕິນໄດ້.
ອົງການຂ່າວທັງສອງແຫ່ງ ຂອງສະຫະລັດນີ້ເວົ້າວ່າ ແຫລ່ງໃຫ້ຂໍ້ມູນລັບຄົນນີ້ ໄດ້ຖືກຖອນອອກຈາກຣັດເຊຍໃນປີ 2017 ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຮັບເອົາຄຳສະເໜີໃຫ້ອອກຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວ ກ່ອນໜ້ານັ້ນ.
ອົງການຂ່າວ CNN ເວົ້າວ່າ ເຫດຜົນໃຫ້ມີການຕັດສິນໃຈໃນການຖອນຜູ້ເປັນແຫລ່ງໃຫ້ຂໍ້ມູນລັບນັ້ນ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງເຊັ່ນນັ້ນ ສ່ວນນຶ່ງກໍເປັນຍ້ອນການຮັກສາຂໍ້ມູນລັບຢ່າງຜິດພາດຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະ ສະມາຊິກຂອງລັດຖະບານທ່ານ. ອົງການ CIA ປະຕິເສດຕໍ່ຄຳເວົ້າເຫລົ່ານັ້ນ ໂດຍໄດ້ບອກອົງການຂ່າວ CNN ວ່າ ຕົນໄດ້ທຳການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ ໂດຍອີງໃສ່ "ການວິໄຈທີ່ມີຄວາມເປັນກາງ ແລະການເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ດີ."
ໜັງສືພິມ New York Times ໄດ້ເຊື່ອມໂຍງການຖອນຜູ້ເປັນແຫລ່ງໃຫ້ຂໍ້ມູນ ລັບນັ້ນ ໃສ່ການອອກຂ່າວຂອງພວກຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍການແຊກແຊງຂອງຣັດເຂົ້າໃນການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ແລະຄຳຖາມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຄົນທີ່ເປັນແຫລ່ງຂໍ້ມູນລັບນັ້ນຢູ່ໃນວັງເຄຣັມລິນ. ອົງການຂ່າວນັ້ນເວົ້າວ່າ ຊີວິດຂອງຜູ້ເປັນແຫລ່ງຂໍ້ມູນລັບຄົນນັ້ນ ຕົກຢູ່ໃນສະພາບອັນຕະລາຍ ແລະໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຕົວຢ່າງຂອງທ່ານ ເຊີເກ ສກຣິບປາລ (Sergei Skripal), ອະດີດນັກສືບຂອງຣັດເຊຍທີ່ຖືກຊັກຈູງໃຫ້ເປັນນັກສືບແກ່ອັງກິດ ແລະ ຖືກວາງຢາພິດທຳລາຍເສັ້ນປະສາດໃນປີກາຍນີ້.
ລາຍງານເຫລົ່ານີ້ເວົ້າວ່າ ການສູນເສຍຄົນທີ່ມີຄ່າທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງເຄຣັມລິນໄດ້ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ປະຊາຄົມສືບລັບຂອງສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການກະທຳຂອງຣັດເຊຍໃນປັດຈຸບັນແລະກ່ຽວກັບແຜນການໃດໆໃນການດຳເນີນການແຊກ ແຊງ ເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງອື່ນໆ ຕໍ່ໄປ.