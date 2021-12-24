ການຂໍໂທດຕໍ່ຈີນ ຂອງບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດຊິບ ສະຫະລັດ ໄດ້ດຶງດູດການວິພາກວິຈານຢ່າງໜັກ

ບໍລິສັດອິນແທລ (Intel) ຜູ້ຜະລິດຊິບຂອງສະຫະລັດ ກຳລັງປະເຊີນກັບການວິພາກວິຈານໃນຈີນ ຫຼັງຈາກທີ່ຕົນໄດ້ຂໍາຂະມາໂທດໃນວັນພະຫັນວານນີ້ ສຳ ລັບຈົດໝາຍທີ່ບໍລິສັດໄດ້ສົ່ງໄປຫາບັນດາຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າເພື່ອຂໍໃຫ້ພວກເຂົາ “ຮັບປະກັນວ່າ ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງສິນຄ້າຂອງຕົນ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ແຮງງານຫຼືແຫຼ່ງຂອງສິນຄ້າ ຫຼືການບໍລິການໃດໆ ຈາກຂົງເຂດຊິນຈຽງ.”
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ບໍລິສັດອິນແທລ ໄດ້ນຳເອົາຂໍ້ຄວາມເປັນພາສາຈີນລົງໃນບັນຊີແອັບ WeChat ແລະ Weibo ຂອງຕົນ ໂດຍກ່າວຂໍໂທດສຳລັບ “ບັນ ຫາທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ບັນດາລູກຄ້າຊາວຈີນ, ຄູ່ຄ້າ ແລະມະຫາຊົນທີ່ນັບຖືທັງຫຼາຍຂອງພວກເຮົາ. ບໍລິສັດອິນແທລ ໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະກາຍເປັນຄູ່ຄ້າດ້ານເທັກໂນໂລຈີທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະເລັ່ງການພັດທະນາ ຮ່ວມກັນກັບຈີນ.”
ການຂໍໂທດຂອງອິນແທລ ໄດ້ມີຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ລົງນາມໃນກົດໝາຍການປ້ອງກັນບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານຊາວວີເກີ ຊຶ່ງຫ້າມການນຳເຂົ້າສິນຄ້າທີ່ຜະລິດໂດຍພວກແຮງງານຂ້າທາດຊາວວີເກີ. ພາຍໃຕ້ມາດຕະການນີ້ ບໍລິສັດແມ່ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນຳເຂົ້າຈາກຂົງເຂດຊິນຈຽງຂອງຈີນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ຕົນສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າ ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຂອງຕົນ ບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ແຮງງານຂອງຊາວວີເກີ ຊຶ່ງເປັນຊົນເຜົ່າມຸສລິມ ທີ່ໄດ້ມີລາຍງານວ່າ ຖືກຄຸມຂັງເປັນຂ້າທາດ ໃນສູນແຫ່ງຕ່າງໆຂອງຈີນ.
ປັກກິ່ງ ປະຕິເສດຕໍ່ການຮ້ອງທຸກທັງຫຼາຍ ກ່ຽວກັບການລະເມີດຕ່າງໆ ຢູ່ໃນຂົງເຂດທີ່ຊາວມຸສລິມອາໄສຢູ່ເປັນສ່ວນໃຫຍ່.
ອິນແທລ ແມ່ນພຽງແຕ່ບໍລິສັດລະຫວ່າງຫຼາຍປະເທດຫຼ້າສຸດ ທີ່ປະເຊີນກັບບັນ ຫາໃນການສູ້ຊົນຂອງຊາວວີເກີ ໃນຂະນະທີ່ຈີນກຽມພ້ອມທີ່ຈະຈັດງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວ ໃນເດືອນກຸມພານີ້. ບໍລິສັດອິນແທລ ແມ່ນນຶ່ງໃນຜູ້ອຸປະຖຳທີ່ຢູ່ໃນຄະນະກຳມະການໂອລິມປິກສາກົນ. ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ ແລ້ວ 26 ເປີເຊັນຂອງລາຍຮັບທັງໝົດທີ່ບໍລິສັດອິນແທລໄດ້ຮັບໃນປີ 2020 ແມ່ນມາຈາກຈີນ.
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ຈົດໝາຍຂອງອິນແທລທີ່ສົ່ງໄປຫາບັນດາຜູ້ສະໜອງສິນຄ້າໂດຍ ຂໍຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາໝັ້ນໃຈວ່າ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ແຮງງານ ຜະລິດຕະພັນຫຼືການບໍລິການ ທັງຫຼາຍຈາກເຂດຊິນຈຽງ ທີ່ຖືກກ່າວອ້າງໃນຂໍ້ຈຳກັດທີ່ວາງອອກໂດຍ “ລັດຖະ ບານຂອງຫຼາຍໆປະເທດ.”
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