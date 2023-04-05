ພວກຜູ້ນຳຂອງຈີນມີຄວາມຮູ້ສຶກໂກດແຄ້ນເປັນທີ່ສຸດ ແຕ່ບໍ່ກ້າສະແດງອອກຕໍ່ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຈະຕັດບໍ່ໃຫ້ຈີນເຂົ້າເຖິງເທັກ ໂນໂລຈີເພື່ອສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ຊິບຄອມພິວເຕີ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ພວກເຂົາເຈົ້າປາກົດວ່າພວມຊອກຫາຊ່ອງທາງ ທີ່ຈະຕອບໂຕ້ຄືນແບບໃດໂດຍປາສະຈາກການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຄວາມໄຝ່ຝັນໃນດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ປັນຍາປະດິດ ແລະອຸດສາຫະກຳອື່ນໆອີກຂອງຕົນ.
ລັດຖະບານຂອງປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ມອງເຫັນວ່າ ຊິບ ຊຶ່ງມີການນຳໃຊ້ຢູ່ໃນທຸກໆຢ່າງ ນັບແຕ່ໂທລະສັບມືຖື ໄປຫາເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວ ແລະເຮືອບິນລົບນັ້ນ ແມ່ນເປັນຊັບສິນທີ່ຫຼໍ່ແຫຼມສຳຄັນໃນການແຂ່ງຂັນກັບວໍຊິງຕັນ ແລະຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາຊຶ່ງຄວາມຮັ່ງມີແລະອິດທິພົນໃນໂລກ.
ຈີນກໍມີໂຮງງານເຮັດຊິບຂອງຕົນ ແຕ່ພວກເຂົາສາມາດສະໜອງໃຫ້ໄດ້ແຕ່ເຄື່ອງໂປຣແຊັສເຊີໃນລະດັບຕ່ຳເທົ່ານັ້ນ ສຳລັບລົດໂອໂຕແລະເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ.
ລັດຖະບານສະຫະລັດ ຍີ່ປຸ່ນແລະເນເທີແລນໄດ້ຕັດບໍ່ໃຫ້ຈີນເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືໃນການເຮັດຊິບ ທີ່ພວກເຂົາອາດສາມາດນຳໃຊ້ ໃນການເຮັດອາວຸດ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ