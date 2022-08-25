ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຈີນ ພະຍາຍາມຄວບຄຸມ ແລະຄອບງໍາການສົນທະນາກ່ຽວກັບແຂວງຊິນຈຽງ

ສະຫະລັດກ່າວຢູ່ລາຍງານໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຈີນພະຍາຍາມທີ່ຈະ “ຄວບຄຸມ ແລະຄອບງຳການສົນທະນາທີ່ສໍາຄັນ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບຊິນຈຽງ ແລະທໍາລາຍແຫຼ່ງຂ່າວອິດສະຫຼະທີ່ລາຍງານການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນ, ການກໍ່ອາຊະຍາກໍາຕ້ານມະນຸດຊາດ ເຊິ່ງໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ຊາວມຸສລິມວີເກີເປັນສ່ວນຫຼາຍ” ພ້ອມທັງຊົນກຸ່ມນ້ອຍອື່ນໆອີກ.
ລາຍງານຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດເປີດເຜີຍວ່າ ວິທີການຕ່າງໆຂອງຈີນ ລວມມີ ການປາບປາມການລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມໂຫດຮ້າຍທາລຸນ ແລະສ້າງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍດ້ວຍເລື້ອງຕ່າງໆໃນທາງບວກກ່ຽວກັບຊິນຈຽງ ທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້.
ວິທີການອື່ນໆທີ່ໄດ້ລະບຸເອົາໄວ້ຢູ່ໃນລາຍງານນີ້ ກໍຄືໃຊ້ການໂຄສະນາແບບຂີ້ຕົວະ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ນັກວິຈານມິດງຽບ ເຊິ່ງລວມທັງການຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະສັງຫານ ແລະທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍ, ການໂຈມຕີທາງໄຊເບີ້ ພ້ອມທັງວິທີການລ່ວງລະເມີດທາງດ້ານຕ່າງໆ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຖະແຫຼງວ່າ ຄະນະກໍາມາທິການທາງດ້ານໄຊເບີ້ແລະ ກົມໂຄສະນາຊວນເຊື່ອສູນກາງຂອງຈີນ ມີພະນັກງານ ແລະອາສາສະໝັກຫຼາຍລ້ານຄົນ ທີ່ປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບດ້ານນີ້, ເປົ້າໝາຍແມ່ນປະຊາຊົນຈີນທີ່ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະຄົນຈີນ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຕ່າງແດນ.
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້, ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂັ້ນສູງກ່ຽວກັບຄວາມເປັນທາດ ຂອງອົງການສະ ຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍງານທີ່ກ່າວວ່າ “ມີເຫດຜົນທີ່ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ມີການບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານໃນໝູ່ຊົນກຸ່ມນ້ອຍຊາວວີເກີ, ຊາວກາຊັກສະຖານ ແລະຊົນກຸ່ມນ້ອຍເຜົ່າອື່ນໆໃນພາກສ່ວນຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ ພາກການກະເສດ ແລະພາກໂຮງງານ ແມ່ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນແຂວງຊິນຈຽງຂອງຊາວວີເກີ ເຊິ່ງເປັນຂົງ ເຂດປົກຄອງຕົນເອງຂອງຈີນ.”
ຈີນ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດຕໍ່ຊາວວີເກີຢູ່ໃນແຂວງຊິນຈຽງ.