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​ຮຸ້ນຂອງ​ເອ​ເຊຍ ໄດ້​ຫັນ​ປ່ຽນ​ທິດ​ທາງ​ໄປໃນ​ທາງບວກ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ ກັບ​ຈີນ ໄດ້​ມີ​ຂໍ້ຕົກ​ລົງທາງ​ການ​ຄ້າກັນ

ພວກ​ຜູ້​ຄົນ​ພາ​ກັນ​ລໍ​ຖ້າ​ເບິ່ງປ້າຍ​ຕະ​ຫຼາດ​ຮຸ້ນ electric ໃນ​ໂຕ​ກຽວ, ຍີ່​ປຸ່ນ, 3 ທັນ​ວາ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

​ຮຸ້ນຂອງ​ເອ​ເຊຍ ໄດ້​ຫັນ​ປ່ຽນ​ທິດ​ທາງ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ ມື້​ນີ້ ໄປຕາມຂ່າວ​ທີ່​ວ່າ ສ​ະຫະ​ລັດ ​
ກັບຈີນ ສອງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ໂລກ ວ່າ​ຈະ​ບໍ່​ເພີ້ມ​ພາ​ສີ​ໃໝ່ ​
ເຂົ້າ​ໃສ່​ສິນ​ຄ້າ ໃນ​ຮອບ 90 ມື້​ ໃນຊ່ວງທີ່​ສອງ​ຝ່າຍ​ຈະເຈ​ລະ​ຈາ ຕໍ່​ລອງ​ກັນ​ກ່ຽວ​ກັບ
​ລາຍ​ລະ​ອ​ຽດ​ຕ່າງໆ.

ໃນ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ຕະຫຼາດ​ຮຸ້ນ​ຂອງຈີນ ດັດ​ຊະ​ນີຫຼັກໃນວັນ​ຈັນ​ມື້​ນີ້ໄດ້​ໂດດ​ຂຶ້ນ​ສູງ
2.7 ເປີ​ເຊັນ ແລະ​ຕະຫຼາດ Hang Seng ຂອງ​ຮົງ​ກົງ ໄດ້​ເພີ້ມ 2.8 ເປີ​ເຊັນ.

ຕະຫຼາດ​ຮຸ້ນ Neikei​ ຂອງຍີ່​ປຸ່ນ​ໄດ້​ເພີ້ນ​ຂຶ້ນ 1.4 ເປີ​ເຊັນ.

ຕະຫຼາດ​ຮຸ້ນສະ​ຫະ​ລັດ ກ່ອນ​ເປີດ​ຕະ​ຫຼາດ Down and S&P ກ່ອນສັນຍາໃໝ່​ແມ່ນ
ມີອັດຕາ 1.9 ເປີ​ເຊັນ ແລະ 1.8 ເປີ​ເຊັນ ສູງກວ່າ ຕາມລຳດັບ ທີ່​ເປັນ​ຂີດ​ໝາຍ​ຂອງ
​ການ​ເປີດ​ຕະຫຼາດ​ຮຸ້ນຢ່າງ​ແຂງ​ແຮງ ໃນ Wall Street ໃນ​ນິວ ຢອກ ເມື່ອ​ເລີ້ມ​ເປີດ​
ການ​ຊື້​ຂາຍ ເ​ວ​ລາ 9:30 ຕອນເຊົ້າ ຕາມ​ເວ​ລາ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ທ່ານ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ຍ່າງ​ຜ່ານ​ປ້າຍ​ຕະ​ຫຼາດ​ຮຸ້ນ electric ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ໃນ​ໂຕ​ກຽວ, ຍີ່​ປຸ່ນ, 3 ທັນ​ວາ 2018.
ທ່ານ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ຍ່າງ​ຜ່ານ​ປ້າຍ​ຕະ​ຫຼາດ​ຮຸ້ນ electric ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ໃນ​ໂຕ​ກຽວ, ຍີ່​ປຸ່ນ, 3 ທັນ​ວາ 2018.

ສ​ະຫະ​ລັດ ​ກັບ​ຈີນ ໄດ້ເຮັດສັນຍາ​ສະງົບ​ນ້ອຍໆດ້ານການຄ້າ ວ່າຈະບໍ່ພາກັນຂຶ້ນ
ພາສີຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັນ ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ
ກັບ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ສີ ຈິ້​ນ​ ຜິງ ລຸນຫຼັງ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ G-20.

ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໄດ້ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ ໃນ​ເຮືອ​ບິນ​ປະ​ຈຳ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Air Force One
ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ເຮືອ​ບິນ ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ອອກ​ຈາກ​ອາ​ເຈັນ​ຕີ​ນາ​ແລ້​ວວ່າ ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ໄດ້​ຕໍ່​ລອງ​ກັນ
ໃນ​ເວລາ​ຮັບ​ປະ​ທາ​ນາ​ອາ​ຫານ​ຄ່ຳ ກັບ​ທ່ານ​ສີ ຈະ​ເປັນ “ເປັນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ
ທີ່​ເຄີຍ​ໄດ້​ມີ​ມາ ແລະ​ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໃນ​ທາງບວກ​ຕໍ່​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ ນັ້ນ​ໝາຍ​
ຄວາມວ່າ​ການ​ກະ​ສິ​ກຳ, ການ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ທາງ​ດ້ານ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ ແລະ​ການ​ຜະ​ລິ​ດ
​ຫຼາຍ​ຢ່າງ​ຫຼາຍ​ແນວ.”

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍ ໂນລ ທຣຳ ກັບປະທານປະເທດຈີນ ສີ ຈິ້ນ ຜິງ ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທຸກ​ພັກ​ຝ່າຍ, 1 ທັນ​ວາ 2018 ທີ່ ບວຍ​ນົ​ສ ແອ​ເຣັ​ສ, ອາ​ເຈັນ​ຕິ​ນາ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍ ໂນລ ທຣຳ ກັບປະທານປະເທດຈີນ ສີ ຈິ້ນ ຜິງ ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທຸກ​ພັກ​ຝ່າຍ, 1 ທັນ​ວາ 2018 ທີ່ ບວຍ​ນົ​ສ ແອ​ເຣັ​ສ, ອາ​ເຈັນ​ຕິ​ນາ.

“ຈີນ ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ຈະ​ຫຼຸດ​ແລະ​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ເພີ້ມ​ພາ​ສີ ໃສ່ລົດ​ຍົນ ທີ່​ຈະ​ນຳ​ເຂົ້າ​ໄປ​
ຍັງ​ຈີນຈາກ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຊຶ່ງ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ພາ​ສີ​ນຳ​ເຂົາ​ແມ່ນ 40 ເປີ​ເຊັນ,” ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ
ໄດ້​ຂຽນ​ລົງ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ ໃນ​ແລງວັນ​ອາ​ທິດ​ວານ​ນີ້.

​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້​ນີ້ ​ກະ​ຊວງການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ຈີນ ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ຈີນ
ແລະປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັນ ໃນ​ການ​ຍົກ​ເລີກ​ພາ​ສີ​
ທັງ​ໝົດ.

ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ຕົກ​ລົງ ວ່າ ທ່ານ​ຈະປະໄວ້ ​ພາ​ສີ​ສິນ​ຄ້າ​ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ 200 ພັນ​ລ້ານໂດ​ລາ
​ຂອງ​ຈີນ ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ 10 ເປີ​ເຊັນຄືເກົ່າ ແລະ ຈະບໍ່​ເພີ້ມ​ພາ​ສີ ໃນ​ຕອນ​ນີ້ ໃຫ້ເປັນ
25 ເປີ​ເຊັນ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຂົ່ມ​ຂູ່​ວ່າຈະ​ກະ​ທຳ​ໃນ​ວັນ​ທີ 1 ມັງ​ກອນ ອີງ​ຕາມຖະ​ແຫຼງ​ການ
ສະບັບນຶ່ງ​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ເຊີນ​ຊົມ: ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ສ​ຕິ​ຟ ຮາ​ເມັນ

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