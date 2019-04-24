ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສດ້ານເສດຖະກິດສອງຄົນ ຈະເດີນທາງໄປຈີນ
ອາທິດໜ້ານີ້ ເພື່ອດຳເນີນການເຈລະຈາທີ່ແນໃສ່ການແກ້ໄຂສົງຄາມຂອງ ສອງເສດ
ຖະກິດຍັກໃຫຍ່ທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່.
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະມົນຕີການເງິນ ທ່ານສະ
ຕີເວີນ ມະນູຈິນ ແລະຜູ້ຕາງໜ້າການຄ້າສະຫະລັດ ທ່ານໂຣເບີຣຄ໌ ໄລທາຍເຊີ ຈະພົບ
ປະກັບຮອງປະທານປະເທດ ທ່ານຫຼີວ ຮີ ໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ໃນວັນທີ 30 ເມສາ.
ທັງສອງຝ່າຍຈະສົນທະນາບັນຫາດັ່ງກ່າວວ່າ ສັບສິນທາງປັນຍາ ການບັງຄັບໃຫ້ໂອນ
ເທັກໂນໂລຈີໄປຈີນ ການບໍ່ໃຫ້ມີສິ່ງກີດຂວາງພາສີ ແລະການກະຊິກຳ.
ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ຮອງປະທານປະເທດ ທ່ານຫຼີວ ຈະນຳພາບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈີນ
ມາຍັງນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເພື່ອການສົນທະນາເພີ້ມເຕີມໃນອາທິດຕໍ່ໄປ ໃນວັນທີ
8 ພຶດສະພາ.
ວໍຊິງຕັນ ແລະປັກກິ່ງ ໄດ້ພົວພັນຫຼາຍຮອບໃນການສົນທະນາກັນ ເລີ້ມແຕ່ຕົ້ນປີເພື່ອ
ແກ້ໄຂສົງຄາມການຄ້າ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນປີກາຍນີ້ ເວລາປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນ ທຣຳ
ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດການເກັບພາສີມູນຄ່າ 250 ພັນລ້ານໂດລາໃສ່ສິນຄ້າ
ເຂົ້າຂອງຈີນ ເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ປັກກິ່ງປ່ຽນການປະຕິບັດການຄ້າຂອງຕົນ. ຈີນໄດ້ຕອບ
ໂຕ້ ດ້ວຍການເພີ້ມເກັບພາສີຂອງຕົນຂຶ້ນເຖິງ 110 ພັນລ້ານໂດລາຂອງສິນຄ້າອອກ
ຂອງສະຫະລັດ.
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