ສະຫະລັດ ແລະຈີນ ໄດ້ສ້າງຄວາມແປກໃຈຕໍ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດດ້ານສະ ພາບດິນຟ້າອາກາດຫລືຄອບ26 (COP26) ທີ່ເມືອງກລາສໂກ (Glasgow) ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍຖະແຫຼງການຮ່ວມເພື່ອດຳເນີນມາດ ຕະການຈຳກັດພາວະໂລກຮ້ອນໃນທົດສະວັດໜ້າ.
ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາຜູ້ແທນ ກ້າວເຂົ້າສູ່ບັນດາຊົ່ວ ໂມງສຸດທ້າຍຂອງການເຈລະຈາເພື່ອຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບເນື້ອໄນອັນສຸດທ້າຍ ຂອງສັນຍາຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມເພື່ອວາງລາຍລະອຽດອອກມາວ່າຈະເຮັດແນວໃດ ໂລກຈຶ່ງຈະຈໍາກັດການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຄວາມຮ້ອນເອົ້າຂອງໂລກບໍ່ໃຫ້ເຖິງ 1.5 ອົງສາເຊນຊຽສ ເໜືອລະດັບຄວາມຮ້ອນໃນກ່ອນສະໄໝອຸດສາຫະກໍາ.
ຈີນ ແລະສະຫະລັດ ແມ່ນສອງປະເທດທີ່ມີການປ່ອຍມົນລະພິດຫລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ, ແລະພວກນັກວິທະຍາສາດກ່າວວ່າ ການກະທຳໃນອະນາຄົດຂອງພວກປະເທດນີ້ ແມ່ນສຳຄັນຫລາຍໃນການຕໍ່ສູ້ກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ການບໍ່ມີຜູ້ນຳຈີນ, ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ໄດ້ຖືກຕຳໜິຕິຕຽນຢ່າງແຮງ ຈາກປະທານາທິບໍດີສະຫະ ລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ.
ທູດພິເສດດ້ານດິນຟ້າອາກາດຂອງສະຫະລັດ, ທ່ານຈອນ ແຄຣີ (John Kerry) ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວທີ່ເມືອງກລາສໂກ (Glasgow) ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຖະແຫຼງການຮ່ວມສ້າງໄດ້ຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຖະແຫຼງການຂອງທັງສອງປະເທດໃນເດືອນເມສາຜ່ານມາ.
“ພວກເຮົາຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມປາຖະໜາຮ່ວມທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດຢູ່ໃນ ກອງປະຊຸມຄອບ (COP) ນີ້ກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນ, ການປັບຕົວ, ການສະໜັບສະໜູນ, ແລະ ກົງໄປກົງມາ, ທຸກບັນຫາສຳຄັນທີ່ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ໂລກຍົກສູງຄວາມພະຍາຍາມສຸດຂີດ ແລະສາມາດແກ້ໄຂວິກິດການນີ້ໄດ້. ໃນປັດຈຸ ບັນ, ໂດຍທີ່ມີການປະກາດນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ມາຮອດຂັ້ນຕອນໃຫມ່, ແຜນທີ່ເສັ້ນທາງສໍາລັບການຮ່ວມມືຂອງພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນ ແລະໃນອະນາຄົດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານແຄຣີ ທີ່ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ.
ທ່ານແຄຣີກ່າວຕື່ມວ່າ "ສະຫະລັດແລະຈີນບໍ່ແມ່ນວ່າບໍ່ມີຄວາມເຫັນທີ່ແຕກ ຕ່າງກັນຫລາຍດ້ານ, ແຕ່ວ່າເມື່ອເວົ້າກ່ຽວກັບເລື້ອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລ້ວ, ການຮ່ວມມືກັນແມ່ນວິທີດຽວ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ວຽກງານນີ້ສໍາເລັດໄດ້. ນີ້ບໍ່ແມ່ນເລື້ອງການດຸນພິນິດ, ເວົ້າຢ່າງກົງໆເລີຍ. ນີ້ແມ່ນເລື້ອງວິທະຍາສາດ. ມັນແມ່ນຄະນິດສາດ ແລະຟີຊິກທີ່ກໍານົດເສັ້ນທາງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເດີນຕາມ,”
ຫົວໜ້າເຈລະຈາດ້ານດິນຟ້າອາກາດຂອງຈີນ, ທ່ານ ສີ ເຊນຮົວ (Xie Zhenhua) ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກດັ່ງກ່າວ.
“ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດແມ່ນບັນຫາທ້າທາຍ, ເປັນສິ່ງທ້າທາຍຮ່ວມກັນ ທີ່ມະນຸດປະເຊີນໜ້າຢູ່. ມັນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມສະຫວັດດີພາບ ຂອງລຸ້ນຄົນໃໝ່ໃນອະນາຄົດ. ໃນປັດຈຸບັນ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາ ກາດແມ່ນມີຄວາມຮີບດ່ວນແລະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃນອະນາຄົດໄປສູ່ວິກິດການທີ່ມີຈິງ. ໃນຂົງເຂດການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ມີຂໍ້ເຫັນພ້ອມນຳກັນລະຫວ່າງຈີນກັບອາເມຣິກາຫຼາຍກວ່າຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດຢ່າງຫລວງຫຼາຍສໍາລັບການຮ່ວມມືຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາມີພຽງແຕ່ອີກສອງສາມມື້ ກ່ອນກອງປະຊຸມ COP ໃນກລາສໂກ ຈະສິ້ນສຸດລົງ, ສະນັ້ນພວກເຮົາຫວັງວ່າຖະແຫຼງການຮ່ວມນີ້ຈະສາມາດສ້າງການປະກອບສ່ວນຂອງຈີນ-ອາເມຣິກາເຂົ້າໃນຜົນສໍາເລັດຂອງຄອບ26 (COP26),” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານສີ ທີ່ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວ.
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