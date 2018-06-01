ສຫລ ເວົ້າວ່າ ຕົນບໍ່ຢ້ານກົວ ຕໍ່ການນາບຂູ່ ຂອງຈີນ ຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້

ການຫັນເອົາເກາະທຽມໃຫ້ກາຍເປັນບ່ອນປະຕິບັດການທາງທະຫານຂອງຈີນຢູ່ໃນ
ທະເລຈີນໃຕ້ ຈະບໍ່ສ້າງຄວາມຢ້ານກົວໃຫ້ສະຫະລັດ ທີ່ໃຫ້ສັນຍາວ່າຈະສືບຕໍ່ດໍາເນີນ
ການ ໃນທີ່ເອີ້ນວ່າ ອິດສະຫລະພາບໃນການເດີນເຮືອນັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການ
ນາບຂູ່ເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ກໍຕາມ.
"ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າພຽງແຕ່ວ່າ ກອງທັບສະຫະລັດມີປະສົບການຢ່າງຫລວງຫລາຍຢູ່
ໃນເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຕາເວັນຕົກ ເມື່ອເວົ້າເຖິງການທໍາລາຍເກາະນ້ອຍຕ່າງໆ
ໃຫ້ໝົດໄປ" ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານນາຍພົນໂທທະຫານເຮືອ ເຄນເນັດ ແມກເຄັນຊີ
(Kenneth McKenzie) ຫົວໜ້າຜູ້ບັນຊາການຮ່ວມ ເມື່ອທ່ານຖືກຖາມວ່າ ສະຫະລັດ
ຈະສາມາດທຳລາຍໃຫ້ໝູ່ເກາະທີ່ຈີນສ້າງຂຶ້ນເຫລົ່ານີ້ສະຫລາຍຕົວໄປໄດ້ຫລືບໍ່.
ທ່ານແມກເຄັນຊີ (McKenzie) ວ່າ "ພວກເຮົາມີປະສົບການຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນ
ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ ໃນການທຳລາຍບັນດາເກາະນ້ອຍໆ ທີ່ຢູ່ເປັນຈຸດດ່ຽວໆ ໃຫ້
ໝົດໄປໄດ້. ສະນັ້ນ, ນັ້ນກໍຄືຄວາມສາມາດອັນຫລັກໆຂອງກອງທັບສະຫະລັດ" ແຕ່
ທ່ານກໍໄດ້ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ ຈີນ "ບໍ່ຄວນອ່ານອັນໃດນອກເໜືອໄປຈາກຄໍາເວົ້າທີ່ງ່າຍໆ
ທີ່ເປັນຂໍ້ມູນແທ້ຈິງ ທາງປະຫວັດສາດອັນນັ້ນ.”
ກອງທັບເຮືອຂອງສະຫະລັດໄດ້ດໍາເນີນການເປັນລຳດັບມາ ເພື່ອແນໃສ່ທ້າທາຍການ
ອ້າງເອົາກຳມະສິດຂອງທາຍຈີນ ທີ່ເວົ້າວ່າ ເຂດຕ່າງໆຂອງທະເລຈີນໃຕ້ແມ່ນເປັນ
ສ່ວນນຶ່ງຂອງໜ່ານນໍ້າຂອງຕົນ, ຊຶ່ງໃນໝໍ່ໆສຸດນີ້ ໄດ້ທ້າທາຍໂດຍການສົ່ງເຮືອລົບ
ສອງລໍາຂອງສະຫະລັດ ເຂົ້າໄປໃກ້ໆກັບໝູ່ເກາະພາຣາແຊລ ທີ່ຢູ່ນອກແຄມຝັ່ງທະເລຂອງຫວຽດນາມ.
ສ່ວນຝ່າຍຈີນກໍໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບການເດີນເຮືອດັ່ງກ່າວໃນເຊົ້າວັນພະຫັດວານນີ້
ໂດຍໄດ້ອ້າງວ່າ ຈີນໄດ້ຫັນເອົາທະເລຈີນໃຕ້ ໃຫ້ເປັນເຂດທະຫານນັ້ນ ເປັນເລື້ອງ “ທີ່
ໜ້າຢາກຫົວ”. ນາງ ຮົວ ຈຸນຢິງ ໂຄສົກປະຈໍາກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນເວົ້າຢູ່ໃນ
ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວວ່າ “ອັນນີ້ຄ້າຍຄືກັນກັບຄົນຂີ້ລັກ ຮ້ອງໃຫ້ຂຶ້ນວ່າ “ຢຸດຄົນຂີ້ລັກ” ເພື່ອປົກປິດການກະທໍາອັນບໍ່ດີຂອງຕົນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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