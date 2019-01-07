ບັນດານັກເຈລະຈາ ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ໄດ້ຈັດການສົນທະນາດ້ານການຄ້າໃນວັນ
ຈັນມື້ນີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ ໃນຂະນະທີ່ສອງປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ
ຂອງໂລກ ພະຍາຍາມຫາທາງແກ້ໄຂບັນຫາ ກ່ຽວກັບ ການຕໍ່ສູ້ດ້ານການເກັບພາສີທີ່
ກຳລັງດຳເນີນຢູ່.
ການປະຊຸມຕ່າງໆແມ່ນມີກຳນົດຈະຈັດຂຶ້ນສອງວັນ, ແລະ ທັງສອງຝ່າຍກໍໄດ້ສະແດງ
ທ່າທີໃນແງ່ບວກ.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາວ່າ, “ຂ້າ
ພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກເຮົາຈະມີຂໍ້ຕົກລົງກັບ ຈີນ,” ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການ
ຕ່າງປະເທດ ຈີນ ທ່ານ ລູ ຄັງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ບັນດານັກເຈລະຈາຈະທຳການປຶກສາຫາລື
ໃນທາງທີ່ “ເປັນແງ່ບວກ ແລະ ສ້າງສັນ.”
ປີກາຍນີ້, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂຶ້ນພາສີເຖິງ 25 ເປີເຊັນຕໍ່ສິນຄ້າ ຈີນ ທີ່ມີມູນຄ່າ 250 ຕື້ໂດ
ລາ. ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍ່ໃຫ້ ຈີນ ຕ້ອງຕອບໂຕ້ດ້ວຍການຂຶ້ນພາສີຕໍ່ສິນຄ້າ
ສະຫະລັດ ເຊີ່ງມີມູນຄ່າ 110 ຕື້ໂດລາ.
ທ່ານ ທຣຳ ແລະ ປະທານປະເທດ ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຢຸດການຂຶ້ນພາ
ສີໄວ້ 90 ວັນ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ