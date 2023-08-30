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ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ

  • ວີໂອເອ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າຂອງສະຫະລັດ ທ່ານນາງຈີນາ ຣາຍມອນໂດ, ຂວາ, ກ່າວປາໄສໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມກັບຄູ່ຮ່ວມຕໍາແໜ່ງຂອງທ່ານນາງ ທ່ານຫວັງ ເຫວິນຕາວ, ຊ້າຍ, ຢູ່ທີ່ກະຊວງການຄ້າໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ, ວັນທີ 28 ສິງຫາ 2023.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ສະແດງຄວາມຫວັງ​ໄປ​ໃນ​ແງ່​ດີ​ຕໍ່ຄວາມສໍາພັນທາງ​ດ້ານເສດຖະກິດ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານນາງຈີນາ ຣາຍມອນໂດ ພົບກັບບັນດາຜູ້ນໍາຂອງຈີນເປັນມື້ທີສອງໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງຈີນ ທ່ານລີ ຈຽງ ກ່າວຕໍ່ ທ່ານນາງຣາຍມອນໂດ ວ່າ “ຄວາມສໍາພັນທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່​ດີແລະການ​ຮ່ວມ​ມື​ທາງ​ດ້ານຄ້າຂອງພວກເຮົາ ຈະບໍ່​ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບສອງປະເທດຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ມັນມີ​ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່​ທັງທົ່ວໂລກ.”

ທ່ານນາງຣາຍມອນໂດ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ພະຍາຍາມຮັກສາຄວາມສໍາພັນທາງດ້ານການຄ້າຂອງຕົນກັບຈີນ ແລະກໍຫວັງວ່າ ຄວາມສໍາພັນເຫຼົ່ານັ້ນ ຈະ “ສາມາດສະໜອງສະຖຽນລະພາບສໍາລັບມິດຕະພາບໂດຍລວມ.”

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າສະຫະລັດ ທ່ານນາງຈີນາ ຣາຍມອນໂດ, ຂວາ, ກ່າວປາໄສໃນຫວ່າງການພົບປະກັບຄູ່ຮ່ວມຕໍາແໜ່ງຂອງທ່ານນາງ ທ່ານຫວັງ ເຫວິນຕາວ, ບໍ່ໄດ້ປາກົດໃນພາບ, ຢູ່ທີ່ກະຊວງການຄ້າໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ, ວັນທີ 28 ສິງຫາ 2023.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າສະຫະລັດ ທ່ານນາງຈີນາ ຣາຍມອນໂດ, ຂວາ, ກ່າວປາໄສໃນຫວ່າງການພົບປະກັບຄູ່ຮ່ວມຕໍາແໜ່ງຂອງທ່ານນາງ ທ່ານຫວັງ ເຫວິນຕາວ, ບໍ່ໄດ້ປາກົດໃນພາບ, ຢູ່ທີ່ກະຊວງການຄ້າໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ, ວັນທີ 28 ສິງຫາ 2023.

ທ່ານນາງຣາຍມອນໂດ ຍັງໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າເຖິງຄວາມກັງວົນລະດັບໂລກ ເຊັ່ນວ່າ ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສະພາບອາກາດ ແລະບັນຫາການຕິດຢາເສບຕິດເຟັນ​ຕາ​ນິ​ລ, ໂດຍກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຕ້ອງການທີ່ຈະດໍາເນີນງານ​ຮ່ວມກັບຈີນ “ໃນຖານະສອງປະເທດມະຫາອໍານາດໂລກ ເພື່ອປະຕິບັດໃນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບມວນມະນຸດ.”

ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ “ທົ່ວໂລກ ກໍາລັງຄາດຫວັງນໍາພວກເຮົາ ສໍາລັບກ້າວເດີນໄປຂ້າງໜ້ານໍາກັນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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