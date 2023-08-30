ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ສະແດງຄວາມຫວັງໄປໃນແງ່ດີຕໍ່ຄວາມສໍາພັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານນາງຈີນາ ຣາຍມອນໂດ ພົບກັບບັນດາຜູ້ນໍາຂອງຈີນເປັນມື້ທີສອງໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງຈີນ ທ່ານລີ ຈຽງ ກ່າວຕໍ່ ທ່ານນາງຣາຍມອນໂດ ວ່າ “ຄວາມສໍາພັນທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ດີແລະການຮ່ວມມືທາງດ້ານຄ້າຂອງພວກເຮົາ ຈະບໍ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບສອງປະເທດຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ມັນມີຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ທັງທົ່ວໂລກ.”
ທ່ານນາງຣາຍມອນໂດ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ພະຍາຍາມຮັກສາຄວາມສໍາພັນທາງດ້ານການຄ້າຂອງຕົນກັບຈີນ ແລະກໍຫວັງວ່າ ຄວາມສໍາພັນເຫຼົ່ານັ້ນ ຈະ “ສາມາດສະໜອງສະຖຽນລະພາບສໍາລັບມິດຕະພາບໂດຍລວມ.”
ທ່ານນາງຣາຍມອນໂດ ຍັງໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າເຖິງຄວາມກັງວົນລະດັບໂລກ ເຊັ່ນວ່າ ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສະພາບອາກາດ ແລະບັນຫາການຕິດຢາເສບຕິດເຟັນຕານິລ, ໂດຍກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຕ້ອງການທີ່ຈະດໍາເນີນງານຮ່ວມກັບຈີນ “ໃນຖານະສອງປະເທດມະຫາອໍານາດໂລກ ເພື່ອປະຕິບັດໃນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບມວນມະນຸດ.”
ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ “ທົ່ວໂລກ ກໍາລັງຄາດຫວັງນໍາພວກເຮົາ ສໍາລັບກ້າວເດີນໄປຂ້າງໜ້ານໍາກັນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້.”