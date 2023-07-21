ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີທ່າທີ່ທີຈະຫຼຸດຜ່ອນລົງ ເຖິງແມ່ນຈະມີການເຄື່ອນໄຫວທາງການທູດຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວເມື່ອ
ໄວໆມານີ້ ກ່ອນການເດີນທາງໄປເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຂອງສະຫະລັດກໍຕາມ.
ໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກທັງສອງປະເທດ ໄດ້ມີການໂອ້ລົມກັນຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນຂະນະທີ່ ກ່າວເຖິງຄວາມຜິດຫວັງ ໃນການບໍ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າກ່ຽວກັບການໂອ້ລົມຕ່າງໆ.
“ການຂັດຂວາງໃນປັດຈຸບັນນີ້ຄືຄວາມຈິງ, ແລະເປັນການຂັດຂວາງທີ່ເຂັ້ມແຂງ,” ທ່ານອີຣູ ເຣັຕເນີ້ (Elu Rather) ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດທີ່ຮັບຜິດຊອບ ກິດຈະການປ້ອງກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຫະລັດປະຈໍາຂົງເຂດ ອິນໂດ-ປາຊີຟິກ, ບອກກັບສະມາຊິກສະພາໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃນລະຫວ່າງຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ທີ່ແນໃສ່ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຈີນ ຂອງວໍຊິງຕັນ.
“ກະຊວງ ກໍາລັງສ້າງປະຫວັດສາດ ໂດຍການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ ໄປສູ່ທ່າທີຂອງກອງກໍາລັງໃນລະດັບພູມິພາກ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວງ່າຍຂຶ້ນ, ແຜ່ຂະຫຍາຍ, ປັບໂຕໄດ້ ແລະທໍາລາຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ,” ທ່ານເຣັຕເນີ້ ກ່າວ. “ພວກເຮົາມີກອງກໍາລັງສະຫະລັດທີ່ມີຄວາມສາມາດຫຼວງຫຼາຍ, ການແຜ່ຂະຫຍາຍກໍາລັງໄປທົ່ວພູມິພາກ ແລະມີຄວາມສາມັກຄີກັບບັນດາປະເທດພັນທະມິດ ແລະບັນດາປະເທດພາຄີຂອງພວກເຮົາ.”
ໂດຍການຢືນຄຽງຂ້າງກັບທ່ານເຣັຕເນີ້, ທ່ານເດນຽລ ຄຣິດເຕິນບຣິງ ເຊິ່ງເປັນ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຮັບຜິດຊອບກິດຈະການຢູ່ໃນຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກ ແລະມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ບອກກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາວ່າ ກໍາລັງດໍາເນີນງານ ໃນຄວາມພະຍາຍາມຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງວໍຊິງຕັນ ແລະ ປັກກິ່ງ ຈະບໍ່ຟົດເດືອດຈົນກາຍເປັນບັນຫາຂັດແຍ້ງ.