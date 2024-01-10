ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ສະຫຼຸບການເຈລະຈາທາງທະຫານ ໃນວໍຊິງຕັນ

ສະຫະລັດ ແລະຈີນ ໄດ້ສິ້ນສຸດການເຈລະຈາທາງທະຫານສອງມື້ ໃນນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ທຳນຽບຫ້າແຈກ່າວ, ເຊິ່ງເປັນການພົວພັນ ຄັ້ງຫລ້າສຸດ ນັບຕັ້ງແຕ່ສອງປະເທດ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຟື້ນຟູຄວາມສຳພັນທາງທະ ຫານກັບທະຫານ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.
ວໍຊິງຕັນ ແລະ ປັກກິ່ງ ກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັນໃນທຸກໆເລື້ອງ ນັບຕັ້ງແຕ່ອະນາ ຄົດຂອງໄຕ້ຫວັນ ທີ່ປົກຄອງແບບປະຊາທິປະໄຕ ໄປຈົນເຖິງການອ້າງເອົາກຳ ມະສິດ ຕໍ່ດິນແດນໃນທະເລຈີນໃຕ້. ສາຍສຳພັນຍັງຄົງຟື້ນຕົວຢູ່ ຫລັງຈາກສະ ຫະລັດ ໄດ້ຍິງບາລລູນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ເປັນການບາລລູນສອດແນມຂອງຈີນ ໃນເດືອນກຸມພາຜ່ານມາ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ໄດ້ຕົກລົງກັນ ໃນທ້າຍປີກາຍນີ້ ທີ່ຈະຟື້ນຟູສາຍພົວພັນທາງການທະຫານຄືນໃໝ່ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກຕັດຂາດ ໂດຍປັກກິ່ງ ຫລັງຈາກການຢ້ຽມຢາມໃຕ້ ຫວັນ ຂອງປະທານສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ແນນຊີ ເປໂລຊີ (Nancy Pelosi) ໃນເດືອນສິງຫາ ປີ 2022.
ການເຈລະຈາຮອບທີ 17 ໄດ້ເຫັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ຮັບຜິດ ຊອບເລື້ອງຈີນ, ໄຕ້ຫວັນ ແລະ ມົງໂກເລຍ ທ່ານ ໄມເກີລ ເຈສ (Michael Chase) ພົບປະກັບທ່ານພົນຕີຊົງ ຢານເຊົາ (Song Yanchao) ຮອງຜູ້ອຳນວຍການຫ້ອງການຄະນະກຳມະການການທະຫານສູນກາງເພື່ອການຮ່ວມມືທາງທະຫານລະຫວ່າງປະເທດ, ທຳນຽບຫ້າແຈກ່າວ.
"ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການພົວພັນດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ - ສປ ຈີນ, ແລະ ທ່ານ ເຈສ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ລະຫວ່າງທະຫານ ກັບ ທະຫານຢ່າງເປີດແປນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ການແຂ່ງຂັນກາຍເປັນຄວາມຂັດແຍ້ງ," ຖະແຫຼງການໄດ້ກ່າວເສີມ ໂດຍໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນ.
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