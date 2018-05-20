ສະຫະລັດ ກັບ ຈີນ ຕົກລົງເຫັນດີ ທີ່ຈະເພີ້ມ ການຮ່ວມມື ດ້ານການຄ້າ ຮ່ວມກັນ

ຈີນກັບ ສະຫະລັດ ເວົ້າວ່າ ພວກຕົນໄດ້ບັນລຸຄວາມເຫັນດີນຳກັນ ໄປສູ່ບາດກ້າວຕ່າງໆ
ໃນການຫຼຸດລົງຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ການຂາດດຸນການຄ້າ ກັບນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ.
ຄຳປະກາດ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ລຸນຫຼັງການເຈລະຈາ ລະດັບສູງ ໃນນະຄອນຫຼວງ
ວໍຊິງຕັນ ກັບເລື່ອງຂໍ້ກ່າວຫາຂອງ ສະຫະລັດ ທີ່ວ່າ ມີການປະຕິບັດ ທີ່ບໍ່ຍຸຕິທຳຂອງຈີນ
ອັນໝາຍຄວາມວ່າ ສະຫະລັດ ຊື້ສິນຄ້າຈາກຈີນຫຼາຍກວ່າ ຕັ້ງຫຼາຍເທົ່າ ທີ່ຕົນໄດ້ຂາຍ
ສິນຄ້າຂອງຕົນ ຢູ່ໃນຈີນ.
ປະເທດຈີນໄດ້ປະຕິຍານວ່າ ຈະທຳການເພີ່ມຂຶ້ນ “ຢ່າງມີຄວາມໝາຍ” ການຮັບໃຊ້
ບໍລິການ ແລະ ສິນຄ້າຈາກ ສະຫະລັດ ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເລື່ອງການກະເສດ
ແລະເຄື່ອງຂອງດ້ານພະລັງງານ.
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ພິມອອກໂດຍທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ຈະສົ່ງໜ່ວຍ
ງານ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈຸນຶ່ງ ໄປປະເທດຈີນ ເພື່ອວາງລາຍລະອຽດຕ່າງໆ. ຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວ
ໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມສຳຄັນ ຂອງການປ້ອງກັນຊັບສິນ ດ້ານສະຕິປັນຍາ ແລະເວົ້າວ່າ ທັງ
ສອງຝ່າຍ ຈະປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນ ເພື່ອ ໃຫ້ບັນລຸ “ເປົ້າໝາຍທາງດ້ານການຄ້ານີ້.”
ທ່ານ ຊຈັກ ຊູມເມີຣ (Chuck Schumer) ສະມາຊິກສະພາສູງ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນໜ້ອຍ
ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ກ່າວວ່າ ຂໍ້ຄວາມທີ່ວ່ານັ້ນ ໃຫ້ລາຍລະອຽດໜ້ອຍໂພດ.
ທ່ານເວົ້າວ່າ ປະເທດຈີນ ມັກຈະປະຕິເສດ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດອັນໃຫໂຕຂອງຕົນ
ນອກຈາກວ່າ ສະຫະລັດ ຈະປ່ອຍໃຫ້ ບໍລິສັດຂອງຈີນ ເຂົ້າຫາສິ່ງເລິກລັບ ທາງດ້ານ
ເທັກນິກ ແລະທຸລະກິດຂອງອາເມຣິກັນ. ທ່ານ ຊູມເມີຣ ເວົ້າວ່າ ການຊື້ສິນຄ້າ ໄລຍະ
ສັ້ນຈາກ ສະຫະລັດ ຈະບໍ່ໄປທົດແທນ ການຂາດດຸນການຄ້າດັ່ງກ່າວໄດ້.
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