ພົນລະເມືອງຂອງສະຫະລັດ ແລະອິສຣາແອລທີ່ເປັນຄົນສອງສັນຊາດຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ກ່າວຫາຄອບຄົວຂອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ວ່າໄດ້ຮັບເງິນຫລາຍລ້ານໂດລາຈາກກຸ່ມບໍລິສັດພະລັງງານຂອງຈີນເພື່ອແລກປ່ຽນກັບການເຂົ້າເຖິງ ແລະສົ່ງເສີມຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນໄດ້ຖືກກ່າວຫາ ວ່າ ເປັນນັກສືບທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງບໍລິສັດດຽວກັນນັ້ນ.
ທ່ານກາລ ລັຟທ໌ (Gal Luft) ທີ່ຄວບຄຸມສະຖາບັນການວິເຄາະຄວາມປອດ ໄພຂອງໂລກ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າຄວາມປອດໄພດ້ານພະລັງງານໃນລັດແມຣີແລນ. ທ່ານຖືກຟ້ອງຮ້ອງໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ວ່າທຳການເຄື່ອນໄຫວເປັນນັກສືບຕ່າງປະເທດໂດຍບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນຂອງຈີນ, ເປັນນາຍໜ້າຊື້ຊາຍດ້ານອາວຸດໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຈີນ, ລະເມີດມາດຕະການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດຕໍ່ອີຣ່ານ ແລະກ່າວຄຳທີ່ບໍ່ຈິງຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກາງ.
ຄຳຟ້ອງຮ້ອງທີ່ມີຂໍ້ກ່າວຫາຢູ່ 8 ກະທົງ ແມ່ນມີຂຶ້ນເກືອບ 5 ເດືອນຫຼັງຈາກ ທ່ານລັຟທ໌ (Luft) ຜູ້ທີ່ເກີດຢູ່ອິດສຣາແອລແລ້ວປ່ຽນສັນຊາດມາເປັນພົນລະເມືອງອາເມຣິກັນໄດ້ຖືກຈັບຢູ່ປະເທດໄຊປຣັສ ຍ້ອນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວ. ຕໍ່ມາລາວ ໄດ້ຫລົບໜີໄປຫລັງຈາກຖືກປະກັນຕົວໃຫ້ອອກຈາກຄຸກ ໃນຂະນະທີ່ລໍຖ້າການສົ່ງຕົວມາຍັງສະຫະລັດ ແລະຍັງບໍ່ທັນຖືກຈັບໄດ້ເທື່ອ.
ກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາຂອງທ່ານລັຟທ໌ ຕັ້ງຢູ່ນອກນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ທີ່ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍອະດີດຜູ້ອໍານວຍການຊີໄອເອ (CIA) ທ່ານເຈມສ໌ ວູລສລີ (James Woolsey) ແລະມື້ລາງທ່ານໂຣເບີດ ແມັກຟາເລນ (Robert McFarlane) ຜູ້ທີ່ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີໂຣໂນລ໌ ຣີແກນ (Ronald Reagan).