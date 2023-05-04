ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ສະຫະລັດ ໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ຊາວ ຣັດເຊຍ ທີ່ເປັນຜູ້ດຳເນີນການເວັບໄຊ້ Try2Check, ເຊິ່ງແມ່ນເຄືອຂ່າຍຂອງຫຼາຍເວັບໄຊ້ ທີ່ຖືກຢືນຢັນວ່າໄດ້ລັກເລກບັດເຄຣດິດສຳລັບພວກອາຊະຍາກອນທາງຄອມພິວເຕີ ຫຼື ໄຊເບີ.
ສີ່ເວັບໄຊ້ຂອງເຄືອຂ່າຍດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກປິດລົງແລ້ວ, ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ້ປະກາດລາງວັນ 10 ລ້ານໂດລາສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່ນຳໄປສູ່ການຈັບກຸມທ້າວ ເດນິສ ເກັນນາດີເອວິດຈ໌ ຄູລກອຟ (Denis Gennadievich Kulkov), ຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າເປັນຜູ້ລິເລີ່ມເວັບໄຊ້ Try2Chcek ນັ້ນ.
ມີຄວາມເຊື່ອວ່າທ້າວ ຄູລກອຟ ແມ່ນອາໄສຢູ່ໃນເມືອງ ຊາມາຣາ, ປະເທດ ຣັດເຊຍ.
ການຟ້ອງຮ້ອງຂອງຄະນະຕຸລາການໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆຕໍ່ລາວໃນວັນພຸດວານນີ້ ກ່ຽວກັບ ການເຂົ້າຫາວັດຖຸການສໍ້ໂກງ, ການລ່ວງລ້ຳເຂົ້າໄປໃນຄອມພິວເຕີ ແລະ ການຟອກເງິນ.
ຖ້າຖືກຕັດສິນວ່າມີຄວາມຜິດ, ລາວອາດປະເຊີນກັບການຂັງຄຸກ 20 ປີ.
ທ່ານ ບຣີອອນ ພີສ໌ (Breon Peace), ໄອຍະການສະຫະລັດ ສຳລັບເຂດຕາເວັນອອກຂອງລັດນິວຢອກ, ແລະ ທ່ານ ແພັດທຣິກ ຟຣີນີ (Patrick Freaney), ເຈົ້າໜ້າທີ່ພິເສດທີ່ຮັບຜິດຊອບຫ້ອງການພາກສະໜາມລັດນິວຢອກ ຂອງຕຳຫຼວດລັບ ສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆ.