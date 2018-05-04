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ສະຫະລັດ ຮ້ອງການໃຊ້ແສງແລເຊີ ຂອງຈີນ ຢູ່ ຈີບູຕີ ເປັນການຂົ່ມຂູ່ ທີ່ແທ້ຈິງ

ກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດຖານທັບໃໝ່ ຢູ່ ຈີປູຕີ ວັນທີ 1 ສິງຫາ 2017.

ສະຫະລັດ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຈີນ​ຮັບ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ ໃນອັນ​ທີ່​
ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ອະທິບາຍ​ວ່າ​ ເປັນການ​ນຳໃຊ້ແສງ​ແລ​ເຊີ ທີ່ເປັນ​ອັນຕະລາຍ​ ​ແລະ​ບໍ່​
ມີ​ຄວາມລະມັດລະວັງ​ ​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ຖານ​ທັບ​ສະຫະລັດ​ໃນ​ອາ​ຟຣິກາ.

​ໂຄສົກ​ທຳນຽບຂາວ ທ່ານ​ນາງ​ຊາຣາ ​ແຊນ​ເດີຣສ໌ ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ
​ວານ​ນີ້ ​ເວລາມີການ​ຖາມ​ ກ່ຽວ​ກັບການທີ່​ປັກ​ກິ່ງໃຊ້ແສງ​ແລ​ເຊີແຮງ ສູງທາງ​ທະຫານ
ແນ່ໃສ່​ເຮືອບິນ​ສະຫະລັດ​ຊໍ້າ​ແລ້ວ​ຊໍ້າ​ອີກ ທີ່ບິນ​ຜ່ານປະເທດຈີບູຕີໃນເຂດ​ອາ​ຟຣິກາ
ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ “ຈະ​ມີ​ຜົນທີ່ຕິດຕາມມາທັງໃນໄລຍະສັ້ນ ​ແລ​ະ​ໄລຍະ​ຍາວ​.”

ຢູ່​ໃນ​ຖະແຫຼງການສັ້ນໆ ທີ່ນຳອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ວັນ​ສຸກ​ມື້​ນີ້ ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​
ປະ​ເທດ​ຈີນ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ກ່າວ​ຫາວນີ້ ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຈິງ.

ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາໄດ້ປະຕິເສດໄປແລ້ວ ກ່ຽວກັບການຕ້ອງຕິທີ່ບໍ່ມີ​ຄວາມ​
ຈິງ ໂດຍຜ່ານ​ຊອ່ງທາງການຕິດຕໍ່ທາງ​ການ. ຝ່າຍ​ຈີນໄດ້​ປະຕິບັດ​ຢ່າງ ​ສະໝໍ່າສະ​ເໝີ
​ແລະຢ່າງ​ເຄັ່ງ​ຄັດ ຕາມ​ກົດໝາຍ​ສາກົນຂອງ​ປະ​ເທດໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ແລະມີຄວາມໝັ້ນ​
ໝາຍ​ທີ່​ຈະປົກ​ປ້ອງຄວາ​ມປອດ​ໄພແລະ​ສະຖຽນ​ລະ​ພາບ ຢູ່ໃນ ຂົງ​ເຂດ.”

​ໂຄສົກ​ກະຊວງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທ່ານ​ນາງ​ຮົວ ຈຸນ​ຍິງກ່າວ​ວ່າ ຝ່າຍ​ຈີນ​ໄດ້​ທຳການ “​ກວດ
ກາ​ຢ່າງ​ແທ້ຈິງ” ​ກ່ຽວກັບອັນ​ທີ່​ຮ້ອງ​ວ່າ ການຕ້ອງ​ຕິ ​ແລະ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ສະ ຫະລັດ​ວ່າການ
​ກ່າວ​ຫານີ້ ​ບໍ່​ມີ​ມູນ​ຄວາມ​ຈິງ.


ທ່ານ​ນາງ​ຮົວກ່າວຢູ່​ໃນ​ການຖະແຫຼງຂ່າວ​ປະຈຳ​ວັນ​ວ່າ “ທ່າ​ນສາມາດ​ເຕືອນ​ໃຫ້​ບຸກ
ຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ​ສະຫະລັດ ຈົ່ງ​ຈຳ​ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ເຖິງຄວາມ​ຈິງຕໍ່ອັນ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້ກ່າວ​
​ແລະ​ຢ່າ​ໄດ້ຄາດຄະເນ ຫຼືກ່າວ​ຫາໃດໆ.”

ອີງ​ຕາມບັນດາເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ກະຊວງ​ປ້ອງກັນ​ປະ​ເທດສະຫະລັດແລ້ວ ​ແສງແລ​ເຊີ​ໄດ້ຍິງ
​ຈາກ​ຖານທັບ​ຈີນ​ທີ່ຕັ້ງຢູ່​ໂດຣາເລ​ ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ສາມ​ເທື່ອ ຊຶ່ງ​ເປັນເຫດ​ໃຫ້​ ​ຕາຂອງນັກ
​ບິນ​ອາ​ເມຣິກັນ​ສອງ​ຄົນໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ເລັກ​ນ້ອຍ​.

ຫົວໜ້າ​ໂຄສົກ​ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ ທ່ານ​ນາງເດ​ນາ ໄວຕ໌ ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວໃນ​ວັນ​
ພະຫັດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ “ມັນ​ເປັນ​ອຸບັດ​ເຫດ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງຫຼາຍ.”

ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ ​ໂດຍ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ​ ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ສົ່ງ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທ່າ​ງ
ການ ​ໄປ​ຍັງ​ລັດຖະບານ​ຈີນ​ວ່າ “ກິດຈະການ​ດັ່ງກ່າວ ເປັນການ​ຂົ່ມຂູ່​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ຕໍ່​ນັກ
​ບິນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ພວກ​ເຮົາ​ຫວັງ​ວ່າ ​ຈີນ​ຈະ​ສືບສວນ​ຢ່າງ​ຖີ່ຖ້ວນ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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