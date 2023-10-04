ສະຫະລັດ ຟ້ອງ 8 ບໍລິສັດຂອງຈີນ ແລະຊາວຈີນ 12 ຄົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການຄ້າ ຢາເຟັນຕານິລ

ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບການປາບປາມຄັ້ງໃຫຍ່ ຕໍ່ເຄືອຂ່າຍເຟັນຕານິລ (Fentanyl) ໃນທົ່ວໂລກ, ໂດຍໄດ້ກ່າວຫາບໍລິສັດເຄມີຂອງຈີນ 8 ແຫ່ງ ແລະພະນັກງານຂອງພວກເຂົາອີກ 12 ຄົນ ທີ່ພົວພັນກັບວິກິດການ ຢາເສບຕິດທີ່ຮ້າຍແຮງ ເຊິ່ງກໍາລັງທໍາລາຍສະຫະລັດ.
ໃນສຳນວນຟ້ອງ 8 ຄະດີທີ່ແຍກກັນ ຢູ່ໃນລັດຟລໍຣິດາ, ໄອຍະການຂອງລັດ ຖະບານກາງໄດ້ກ່າວຫາບັນດາບໍລິສັດແລະພະນັກງານຂອງພວກເຂົາວ່າ ຜະ ລິດເຟັນຕານິລແລະຢາບ້າ, ໂດຍຈຳໜ່າຍສານສັງເຄາະເສບຕິດແລະສະຫນອງສານເຄມີຕັ້ງຕົ້ນ ເພື່ອຜະລິດຢາເສບຕິດທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.
"ພວກເຮົາຮູ້ ວ່າລະບົບຕ່ອງໂສ້ອຸບປະທານຂອງເຟັນຕານິລໃນທົ່ວໂລກ, ເຊິ່ງສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍການເສຍຊີວິດຂອງຊາວອາເມຣິກັນຈໍານວນຫຼາຍ, ໂດຍມັກຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍບໍລິສັດເຄມີໃນຈີນ," ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ ທ່ານເມີຣິກ ກາແລນ (Merrick Garland) ກ່າວຢູ່ທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ລັດຖະບານສະຫະລັດ ແມ່ນສຸມໃສ່ທໍາລາຍທຸກໆເຄືອຂ່າຍທີ່ເຊື່ອມໂຍງໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ນັ້ນ, ຕັດເຟັນຕານິລອອກຈາກຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ, ແລະນໍາເອົາຜູ້ທີ່ຜະລິດມັນອອກມາ ໄປສູ່ຄວາມຍຸຕິທໍາ."