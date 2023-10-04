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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະຫະລັດ ຟ້ອງ 8 ບໍລິສັດຂອງຈີນ ແລະຊາວຈີນ 12 ຄົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການຄ້າ ຢາເຟັນຕານິລ

ແຟ້ມຮູບ—ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ ທ່ານເມີຣິກ ກາແລນ (Merrick Garland) ກ່າວຖະແຫຼງການຢູ່ທີ່ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ, ວັນທີ 13 ເມສາ 2023, ໃນຂະນະທີ່ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ ທ່ານນາງລິຊາ ໂມນາໂກ, ຊ້າຍ, ຢືນຢູ່.

ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດກ່ຽວ​ກັບການປາບປາມ​ຄັ້ງໃຫຍ່ ຕໍ່ເຄືອຂ່າຍເຟັນຕາ​ນິລ (Fentanyl) ໃນທົ່ວໂລກ, ໂດຍໄດ້ກ່າວຫາບໍລິສັດເຄມີຂອງຈີນ 8 ແຫ່ງ ແລະພະນັກງານຂອງພວກເຂົາອີກ 12 ຄົນ ທີ່ພົວພັນກັບວິກິດການ ຢາເສບ​ຕິດທີ່ຮ້າຍແຮງ ເຊິ່ງກໍາລັງທໍາລາຍສະຫະລັດ.

ໃນສຳ​ນວນຟ້ອງ 8 ຄະ​ດີ​ທີ່​ແຍກ​ກັນ ຢູ່ໃນລັດຟລໍຣິດາ, ໄອຍະການຂອງລັດ ຖະບານກາງໄດ້ກ່າວຫາບັນດາບໍລິສັດແລະພະນັກງານຂອງພວກເຂົາວ່າ ຜະ ລິດເຟັນຕານິລແລະຢາບ້າ, ໂດຍຈຳ​ໜ່າຍສານສັງເຄາະເສບ​ຕິດແລະສະຫນອງສານເຄມີຕັ້ງຕົ້ນ ເພື່ອຜະລິດຢາເສບຕິດທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.

"ພວກເຮົາຮູ້ ວ່າລະບົບຕ່ອງໂສ້ອຸບ​ປະ​ທານຂອງເຟັນຕາ​ນິລໃນທົ່ວໂລກ, ​ເຊິ່ງສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍການເສຍຊີວິດຂອງຊາວອາເມຣິກັນຈໍານວນຫຼາຍ, ໂດຍມັກຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍບໍລິສັດເຄມີໃນຈີນ," ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ ທ່ານເມີຣິກ ກາແລນ (Merrick Garland) ກ່າວຢູ່ທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ.

ທ່ານກ່າວວ່າ "ລັດຖະບານສະຫະລັດ ແມ່ນສຸມໃສ່ທໍາລາຍທຸກໆເຄືອຂ່າຍທີ່ເຊື່ອມໂຍງໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ນັ້ນ, ຕັດເຟັນຕານິລອອກຈາກຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ, ແລະນໍາເອົາຜູ້ທີ່ຜະລິດມັນອອກມາ ໄປສູ່ຄວາມຍຸຕິທໍາ."

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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