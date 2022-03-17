ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ສຫລ ໄດ້ຟ້ອງຊາວຈີນ 5 ຄົນ ໃນຂໍ້ຫາ ຮາວີລົບກວນປະຊາຊົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍຈີນ ທີ່ເຄີຍຕ້ອງຕິລັດຖະບານປັກກິ່ງ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດຟ້ອງ ໃນວັນພຸດມື້ວານນີ້ຕໍ່ 5 ຄົນ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ປະຕິບັດງານໃຫ້ກັບຕໍາຫຼວດລັບຂອງຈີນ ເພື່ອສອດແນມ ແລະລົບກວນປະຊາຊົນຊາວຈີນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນສະຫະລັດ ເຊິ່ງເຄີຍຕ້ອງຕິລັດຖະບານປັກກິ່ງ.
ຂໍ້ກ່າວຫາເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ມີການປະກາດໂດຍທ່ານບຣີອອນ ພີສ (Breon Peace), ເຊິ່ງເປັນໄອຍະການສະຫະລັດປະຈໍາເຂດພາກຕາເວັນອອກ ຂອງລັດນິວຢອກ.
ຜູ້ຖືກຂໍ້ຫາທັງ 5 ຄົນນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮາວີລົບກວນ, ຕິດຕາມ ແລະສອດແນມໃສ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຂົາ.
ຜູ້ນຶ່ງຊື່ວ່າ ຈີມິງ ຫຼິນ (Qiming Lin), ມີຊື່ຢູ່ໃນສຳນວນຟ້ອງໃນຖານະເປັນສະ ມາຊິກຂອງກະຊວງຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງຈີນ ແລະປັດຈຸບັນແມ່ນປະຕິບັດງານຢູ່ໃນປະເທດຈີນ, ຖືກກ່າວຫາວ່າ ພະຍາຍາມແຊກແຊງ ຜູ້ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຄົນນຶ່ງ ເຊິ່ງເປັນນັກລົບເກົ່າຂອງສະຫະລັດ ແລະກໍາລັງລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງ ໃນສະພາຕໍ່າ. ຜູ້ສະໝັກຄົນດັ່ງກ່າວ ເຄີຍມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະທ້ວງເພື່ອຮຽກຮ້ອງເອົາປະຊາທິປະໄຕເມື່ອປີ 1989 ທີ່ຈະຕຸລັດທຽນອັນເໝິນ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກປາບປາມຢ່າງຮຸນແຮງ ໂດຍລັດຖະບານຈີນ.
ຜູ້ຖືກກ່າວຫາອີກຄົນນຶ່ງ ແມ່ນພະຍາຍາມທີ່ຈະທໍາລາຍງານສິນລະປະຂອງເປົ້າໝາຍນຶ່ງ ໂດຍເຄີຍອາໄສຢູ່ໃນບໍລິເວນ ນະຄອນລອສແອນເຈີລິສ.
ອີກຄົນນຶ່ງ, ທີ່ກໍ່ຕັ້ງກຸ່ມສະໜັບສະໜຸນປະຊາທິປະໄຕ ຢູ່ໃນເຂດເລືອກຕັ້ງຄວີນສ (Queens) ຂອງນະຄອນນິວຢອກ, ໄດ້ຖືກຕັ້ງຂໍ້ຫາ ດ້ວຍການຮວບຮວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີ່ສໍາຄັນ ແລະສົ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ ໄປໃຫ້ແກ່ລັດຖະ ບານຈີນ.
“ການປາບປາມຂ້າມຊາດ ແມ່ນທໍາລາຍປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະອາໄສຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ພ້ອມນັ້ນ ກໍເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍອີກດ້ວຍ,” ທ່ານແມັດທິວ ຈີ ໂອລສັນ (Matthew G. Olsen), ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງຍຸຕິທຳຮັບຜິດຊອບດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດແລະທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ສະຫະລັດ “ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ລັດຖະບານຂອງປະເທດໃດກໍຕາມ” ເຂົ້າມາພົວພັນກັບການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ພາຍໃນປະເທດ.
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